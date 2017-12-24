六成老人希望居家养老 五成以上老人会上网

近日， 一份区域性养老服务资源与需求匹配的路径探索项目成果发布，报告基于广州番禺、深圳蛇口两个区域进行养老服务资源与需求调研形成。

调研自2017年3月开启，对40位老人进行深度访谈，对1000位老人进行问卷调查。受访长者年龄分布从55岁到94岁，其中64%为60至74岁，24%为75岁及以上，12%为55岁至59岁。来自番禺的受访长者有750人，集中于城中村与新型商品住宅区，覆盖13个镇街。

调研者认为，“养儿防老”的理念已经不符合当下现实。

健康状况：患高血压比例最高

调查发现，72.7%的受访长者表示至少有一种慢性疾病。高血压以35.1%的比率成为长者健康第一大威胁；第二为关节炎，有17.5%；第三为颈腰椎病，占17.3%。

令人担忧的是，调研发现不少长者开始出现视听机能退化，然而使用辅助工具的人数比率微小。

养老意愿：不足二成考虑养老院

有15%的老人处于独居中，57%的老人与配偶子女同住，7%的老人与兄弟姐妹等其他亲人同住。老人也有不同的养老意愿，大部分人还是希望在家养老：63.6%的长者希望采用居家养老的方式，17.9%表示会考虑养老院和护理院。

养老需求：社区医疗是第一需求

调研组在访谈中还发现，社区医疗是老年人最迫切的需求。一些老年人居住在新型小区中，医疗配套跟不上，需要跋山涉水到大型医院就医。现实中公共交通没有很好满足老人的出行需求，社区提供的公交线路、地铁线路不符合老年人的出行需求，去医院也需要转车。而老年人也不习惯于打车出行，如果公共交通不方便就会降低出行意愿。

经济状况：老人收入偏低

受访长者中有31%的人表示月收入在1500元或以下，33%的收入在1501~3000元。综合而言长者们的收入偏低。受访长者中62.9%的人月消费在1500元及以下，29%为1500-3000元之间，只有6.6%的老人花3000元以上。其开销最多的项目依次为家居用品、衣服和医疗类商品。

34%受访老人照顾孙辈

受访的长者中有68.1%会照顾家人，其中33.6%的人会照顾配偶，34%的会照顾子女，还有34%的老人照顾孙子女。有40%的长者参与过义工服务，主要集中在邻里互助18.8%。

五成以上老人会用网络

散步、广场舞、太极是长者最经常从事的三项运动项目。受访长者中62.5%的人表示会每天运动，3.7%的表示由于身体原因无法运动，其余老人的运动时间和次数比较随机。有56.1%的长者表示会使用互联网。在互联网用途方面，最主要的用途是社交（占39.3%），其次是阅读新闻（占37.3%）。28.3%的长者会每日浏览网络1~2个小时。（记者杨洋）