上海交大拟6年内研发微米级手术机器人

日前，上海交通大学宣布成立“医疗机器人研究院”。 值得一提的是，医疗机器人研究院在今天的发布会上公开了建设目标——在3年内自主研发毫米级手术机器人手；6年内实现精准的微米级手术；9年达到纳米级到微纳米级水准。

上海交通大学医疗机器人研究院是校级医工（理）交叉平台，由上海交大生物医学工程学院牵头校内医、机、电、材、物、数等多个学科参与建设，特别邀请英国皇家工程院院士、帝国理工哈姆林手术实验室主任杨广中院士担任该研究院院长。该研究院的目标是围绕“健康中国”国家重大医学需求，发展个性化、智能化、微创化的医疗机器人前沿技术，开展跨学科前沿创新研究，建设国际一流的医疗机器人核心技术研发平台，支撑中国医疗机器人产业关键技术转化。

此前，上海交通大学已与闵行区签署新一轮战略合作协议、合作建设医疗机器人研究院和产业化平台框架协议。医疗机器人研究院的基础研究将集中在上海交大进行，学校方面已批准为研究院分两期提供1万平方米空间和充足的研究人员配备；联手上海交大各医院及国内外协作院所，临床研究将在上海交大附属十三家医院展开；而转化平台和完整的医疗机器人生态系统和医疗机器人产业链则建立在闵行区。

据悉，目前上海交大拥有十余个医疗机器人研究团队，是产业转化的中坚力量。未来该研究院将依托闵行区建成一套完整的医疗机器人产业化生产线，涉及成果转化、初创企业孵化、融资、临床培训等一整套流程，力争在3年内培育5家医疗机器人初创公司，用6年集聚50家左右医疗机器人企业，集聚社会投资50亿元，初步建成国内一流的医疗机器人产业硅谷。（记者 王烨捷）