冷冻25年后,世界“最老”胚胎顺利出生

美国有线电视新闻网20日报道,世界上冷冻时间最长的人类胚胎11月顺利出生。如果以形成时间计算,这个25年前冷冻的胚胎只比其分娩母亲小一岁。

这个胚胎于1992年10月14日冷冻,今年3月13日化冻后被植入“领养”母亲蒂娜·吉布森子宫内生长。后者于11月25日通过自然分娩诞下女婴艾玛·雷恩·吉布森。艾玛出生时体重约2950克,身长50.8厘米,是个健康宝宝。

美国国家胚胎捐赠中心胚胎学实验室主任卡罗尔·佐墨菲尔说,考虑到这个胚胎冷冻时间之长,这次分娩令人激动。在此之前,有记录成功诞生的胚胎最长冷冻时间为20年。

其实,蒂娜创下这个纪录完全是出于无意的。今年只有26岁的她,是因为丈夫不育才决定领养胚胎的。蒂娜的丈夫本杰明比她大7岁,患有囊胞性纤维症,这种无法治愈的疾病也影响了他的生育能力。然而,本杰明和蒂娜都很喜欢孩子,此前他们还收养了几个孩子。今年,当得知可以通过“领养胚胎”的方式受孕后,他们选择亲自经历一番生育孩子的过程。

为此,他们接受了体检和家庭调查,并在今年3月准备胚胎移植,在300对夫妻捐赠的胚胎中进行选择。由于最初选择的胚胎未能成活,蒂娜采用第二备选胚胎,当得知这个胚胎已经冷冻了25年时,蒂娜告诉佐墨菲尔:“你知道我只有25岁吗?这个胚胎和我可能是好朋友。”

诞生为艾玛的胚胎是人工授精的产物,生物父母尝试试管婴儿成功后,把它和另外4个“胚胎手足”留给美国国家胚胎捐赠中心,供有领养需求的夫妻使用。中心科学家把这种可能孕育生命但被冰冻的胚胎称为“雪宝宝”。佐墨菲尔为蒂娜解冻了来自同一捐赠者的3个“雪宝宝”并将它们全部移入蒂娜体内,但只有其中一个成功着床。

为确保试管婴儿成功,医务人员通常会通过人工授精形成多个胚胎备选。但随着试管婴儿成功率越来越高,无用备选胚胎会被低温冷藏在液氮中,除非得到生物父母许可移做他用,例如供其他夫妻领养或供科学实验。美国国家胚胎捐赠中心市场和发展部主任马克·梅林格说,领养胚胎的夫妻要负责全部费用,首次尝试的花费不到1.25万美元(约合8.24万元人民币)。（据新华社等）