异地就医直接结算系统上线 外地看病报销少跑腿

2017年3月1日，参保地为“海南东方市”的退休人员陈女士，在广东省中医院通过医保结算了住院费用，“统筹内费用”6473.24元，通过国家异地就医结算系统，医保基金直接支付 5285.92 元。这是广东成功结算的第一笔跨省异地就医住院费。同时也标志着广东医保异地结算从此正式落地。

广东省聚力民生、筑牢底线，积极探索重大领域改革。记者从省人社厅了解到，广东已全面实现省内异地就医直接结算，开启跨省异地就医结算。

实现跨省异地就医结算

今年9月，广州市医保联合相关部门共派出8个小组，亲赴全国12省，21个地市，联系当地医保经办机构及100余家医院开展跨省异地就医的系统联调测试等工作。这只是广东医保改革的一个缩影。

记者了解到，广东已建成全省异地就医直接结算系统，实现省内和跨省异地就医直接结算。报销额度高，看病程序方便，是广东医保改革后最真实的写照。记者了解到，接入省内异地就医定点医疗机构共479家，省内累计结算98万人次，医疗费用总额220亿元；对接国家异地就医直接结算系统，实现跨省异地就医结算，全省接入跨省异地就医定点医疗机构共323家，今年累计跨省结算直接结算0.9万人次，结算医疗费用2.2亿元。

报销额度居全国前列

“7万多元的住院费用，个人只需自负1万多元，医保真的为我们减轻了很多负担。”今年60岁的邓伯被查出患有肺癌，需入院手术治疗，原本担心花费太多的他，在出院时拿到账单时，发现职工医保为他解决了大部分的医疗费。 “参加了职工医保，从中获得很多，尤其是像我们这种碰到大病的。”邓伯感慨道。

近年来，广东省不断提升全民医保质量，积极推进医保城乡一体化改革，促进广东省医保更加公平更可持续发展。城乡居民医保财政补助标准提高至2017年的年人均450元。全省职工医保、城乡居民医保住院政策规定报销比例分别达87%和76%，年度最高支付限额分别为64万元和52万元，居全国前列。

建全省统一社保数据大平台

“把人民群众的小事作为我们的大事，多谋民生之利，多解民生之忧。”广东省人社厅厅长黄汉标介绍，人社部门作为服务发展、保障民生的职能部门，要全面学习贯彻落实党的十九大精神：“接下来我们将不断推动人社事业创新发展，让人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。

据介绍，广东省将持续推进社保制度改革兜牢民生底线，加强社会保障体系建设。深入推进企业职工基本养老保险省级统筹；完善企业年金制度；加强前瞻性研究，做好与全国统筹的衔接准备工作。

将统筹推进医保制度改革，稳妥推进医保城乡一体化，逐步提高统筹层次；推动工伤保险基金省级统筹；推动生育保险与医疗保险合并管理改革；积极推进跨省异地就医联网结算；深化医保支付方式改革。

此外，广东省还要降低企业社会保险成本，统筹降低社会保险费率；健全待遇正常调整机制，稳步提高各类社保待遇水平。要加大基金运行监管力度，确保基金安全、有效运行。要提高社保经办服务和信息化水平，积极推进“互联网+社保”，建立全省统一的社保数据大平台，实现“信息多跑路、群众少跑腿”。（记者 周聪 通讯员 粤仁宣）