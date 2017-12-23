搭伙生活，晚年更幸福

受访专家：

中国老年学和老年医学学会老年心理专业委员会秘书长 杨 萍

中国人民大学老年学研究所所长 杜 鹏

人类平均预期寿命正以每年约3个月的幅度增长，过去十年间全球百岁以上人口数量增加了71%，英国神经生物学家科林·布雷科摩尔认为，人类寿命有望延长至120岁。伴随寿命增长，人们的老年时期也将延长。国内外专家建议，老年人要想颐养天年，应通过共享、共居、共餐等方式，积极与亲友邻居保持联系，以防与社会脱节。

老年期会经历五大转折

一项涉及丹麦、芬兰、瑞典、荷兰四国的研究发现，退休、疾病伤残与痛失亲友等人生转折通常发生在老年阶段，会对老年人的心理健康和生活方式产生深刻影响。中国老年学和老年医学学会老年心理专业委员会秘书长杨萍告诉《生命时报》记者，中国传统文化更看重亲情，因此我国老年人的转折可细分为五个。

1.退休。退休后，老年人从社会回归家庭，从忙碌变得清闲，需要及时适应角色转变，以及生活环境、节奏的变化，这是一次不小的考验。“退休后3~6个月，通常是老年人感觉最轻松、幸福的时间段，但6个月后，不少老年人会产生失落、孤独等情绪。”杨萍表示，有的人觉得自己老了，不再被社会需要；有的人退休前事业有成，受不了退休后的巨大落差；还有的人退休后人际交往减少，内心非常孤独，甚至感觉自己是多余的。此外，不少人退休后没能保持以往规律的生活节奏，患慢性疾病的风险随之升高。

2.子女结婚。子女离开父母组建自己的小家庭，不少老年人在喜悦之余，还会产生失落情绪，甚至分离焦虑，不仅影响老年人心理健康，严重时还易引发家庭矛盾。

3.照看第三代。由于计划生育，时下很大一部分六七十岁的老年人，只养育了一个孩子，经验不丰富，且育儿理念二三十年来几乎没更新，在照看第三代方面容易跟子女产生冲突，使得老年人会自我否定。有些老年人离开家乡，来到子女生活的城市帮忙照顾孙辈，地域文化、生活习惯等方面的差异，还可能让他们感到孤独无助。

4.患重大疾病。杨萍表示，患上难以治愈的慢性疾病或癌症，会让老年人产生“生命不可控”的感觉，安全感消失，对死亡的恐惧感增加。此外，患病后老年人外出的机会相应减少，导致与社会脱节。

5.亲友离世。中老年人可能会经历父母、亲友、老伴的离世，造成巨大的心理创伤。与逝者的关系越亲密，痛苦就越深。杨萍表示，尤其是父母离世，会让人感觉无依无靠，增加对自身健康的担忧。

全球都在帮老人打通社会联结

美国芝加哥罗氏阿尔兹海默症中心老龄医学专家布莱恩·詹姆斯表示，社会交往有助于老年人保持独立生活能力，舒缓紧张和抑郁情绪。经常参加社会活动的老年人，认知功能衰退几率仅为不常参加社会活动者的一半。我国台湾台北荣民总医院高龄医学中心主任陈亮恭研究发现，参与社会活动多的老年人更自信，抱怨更少，生活更幸福。为此，不少国家都在鼓励老年人通过共享、共居、共餐，来打通与社会的联结，平稳地渡过每一个转折。

在新加坡，不少企业提供“退休后生涯规划”课程，帮助员工规划退休生活。新加坡银泉社会企业创始人林海伦分享经验：企业应考虑返聘退休员工，让有工作热情的人继续为企业创造价值。

荷兰的非营利机构“奶奶快闪厨房”，会不定期把城市里的闲置空间改装成临时餐厅，为市民提供传统菜肴。掌勺的爷爷奶奶常常与食客们亲切聊天，心情变得越来越好。一些老年人为了能够提供更好的餐饮服务，积极训练自己站立，力争摆脱轮椅。

在日本，老年人结伴旅行、当义工、培养兴趣爱好正在成为趋势。日本内阁官房健康医疗战略室江崎祯英表示，日本男性退休前总是忙于工作，无暇参加社区活动，缺少兴趣爱好，退休后几乎切断了所有与社会的联系，不利身心健康。但近年来，一些喜爱园艺的老年人结伴为社区义务除草种树，有留学经历的老年人还义务帮小学生补习英语。看着荒芜的山林焕发生机，孩子们成绩取得进步，老人们重新找到了人生价值。一起逛街、吃饭、旅游、美容在日本老龄女性中也越来越流行。

此外，英国政府和民间组织联手，设立24小时聊天热线，帮老年人排解孤独；西班牙鼓励独居老年人将空房间租给年轻人，组成互帮互助的共享家庭；巴西则鼓励想学英语的学生，与居住在美国养老院里的老年人跨国聊天，学习之余给这些老年人更多陪伴。

我国也有许多促进老年人拓展社会关系的项目。中国人民大学老年学研究所所长杜鹏告诉《生命时报》记者，共享、共居、共餐等趋势反映出老年人的需求。城市里，提供居家养老服务的社区驿站越来越受欢迎。农村地区的公共食堂、互助幸福院等模式也逐渐被认可。比如，河北邢台农村地区的公共食堂，不仅为留守老人、高龄老人提供餐饮服务，还会组织健康知识讲座、文艺表演活动等，丰富老年人的生活。河北邯郸的“互助幸福院”则把老年人们聚在一起，他们搭伙吃饭，生活上也能相互照应。

五招主动建立社会联结

澳大利亚社会学家理查德·艾克斯利说：“身处在互惠的关系网络中，让我们的生命有意义，孤立要付出的代价极高。”杨萍建议，老年朋友不妨做好以下五点，积极建立与社会的联结。

第一，照顾好自己。老年人身体健康、生活自理是对子女、亲友和社会最大的贡献。照顾好自己是幸福晚年的基础。

第二，保持学习能力。保持心态年轻，要有不服老的精神，不妨多跟年轻人聊聊天，了解新鲜事物，跟紧时代步伐。

第三，扩大朋友圈。老年人在保持健康、规律生活的基础上，还要培养兴趣，通过共同爱好建立相对稳定的朋友圈，这样就能找到一起聊天、旅游的知己。

第四，做力所能及的事。可以给多年未见的朋友打个电话聊聊近况，探望照顾生病的亲友，加入志愿者队伍……送人玫瑰，手有余香，做些力所能及的善事，不仅可以增加别人的幸福感，自己也会感到满足和喜悦。

第五，乐于分享感受和经验。坦诚相见才能获得真心朋友，老年人不妨与亲朋好友分享内心真实的感受和想法，帮助他人了解自己。俗话说，“家有一老，如有一宝”，老年人的经验是一座宝库，不妨将其主动分享给年轻人，相信一定能收获几个“忘年交”。▲（生命时报记者 鲍捷）