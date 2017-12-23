十年间，姐弟恋成倍增长

采访专家：北京大学第一医院男科中心主任医师 张志超

北京回龙观医院精神科副主任医师 宋崇升

传统观念中，男大女小的“兄妹式”婚姻最为常见。但十年间，女大男小的“姐弟恋”婚姻明显增多，已占到婚恋总数的四成。

“男小女大”式婚姻数量猛增

中国社科院研究员李春玲研究员一直致力于青年与社会分层研究，包括对现代青年的婚恋模式研究。其发表在《中国社会科学报》上的调查数据显示，1990年，“男大女小”的婚姻模式占70%，“男小女大”的婚姻占13.32%;2000年变化不大，“男大女小”的婚姻为68.09%，而“男小女大”的婚姻占14.37%;2010年，调查数据出现极大变化。“男大女小”的婚姻从68.09%下降到43.13%，“男小女大”的婚姻则上升到40.13%。也就是说，两种婚配模式差不多各占一半。

不只在中国，姐弟恋式婚姻组合在其他国家的接受度也越来越高。调查显示，在英国，“女大男小”的婚姻近10年来人数翻了一番。日本近些年姐弟恋也颇为流行，受影视剧里的明星效应的影响，东京等大城市更是掀起姐弟恋热潮。

三大原因让姐弟恋变多

专家认为，姐弟恋的激增有着深层次的生理、心理与社会因素。

首先，从生理和性科学角度分析，姐弟恋性爱可能更和谐。北京大学第一医院男科中心主任医师张志超教授表示，男女性能力是有年龄差距的，男性性欲高峰在20~30岁，此时对性爱频率要求高，更加关注生理上的满足。而女性往往在30~40岁欲望最强，性方面也更加主动，懂得享受性爱欢愉。所以，女性比男性大3~10岁，在性配合方面会更和谐。现代青年的性观念更加开放，选择姐弟恋在生理上双方都较容易满足。

其次，从心理情感角度看，女性稍长男性几岁，双方感情更顺畅。北京回龙观医院精神科副主任医师宋崇升表示，姐弟恋不能单纯归结为恋母情节，年长女性心理上更加成熟，交往过程中可以理解、包容男性。现代社会中，中青年男性压力大，比起缺乏社会经验、需要男性照顾的“妹妹”，温柔体贴、善解人意的“姐姐”更能帮助男性减轻压力，让他们感受到女性魅力。

最后，从社会发展角度来看，有互联网、城市化生活等因素影响。李春玲认为，网络兴起对青年人的生活、观念、行为产生了深远影响。当代青年对婚恋模式的观念有所转变，对姐弟恋、试婚、闪婚的接受度都更高。另外，“父母逼婚”和“剩女现象”导致了青年人的“婚恋焦虑”，这使得年龄因素变得影响力较小，只要情投意合，年龄差距不是问题。另外，城市中的大龄女性经济上更加独立，在选择另一半时更加自主，对年龄小于自己的男性也会接受。李春玲认为，“这是中国女性社会地位提高的表现。”

做好协调沟通很重要

虽然姐弟恋已经越来越常见，但仍有网友认为这种搭配模式容易出问题。对此，专家表示，任何一份情感要想走得长远都是多方面原因共同起作用的，年龄并不是重点。

姐弟恋要想长久，当然要建立在情感基础上，需要双方相互吸引，且有长远打算;不能女方过于强势，男方依附于女方，避免角色错位;两个人最终结合还要考虑双方亲友和原生态家庭的接受度，在交往过程中尽量获得双方父母的支持，这样的婚姻可持续性会更强;在大城市中生活经济压力大，这方面也要提前做好沟通，了解彼此的消费习惯，协调好财产问题，有相对一致的消费观念。最后，专家提醒，女大男小的婚姻要提前了解生育观念。由于女方年龄大，不可避免地面临怀孕几率下降的问题，双方要对此有所打算和沟通，避免因为年龄差距影响生育。▲（生命时报特约记者 赵悦一）