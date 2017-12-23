北京以自然为模板推进城市绿化

在北京西城区菜市口地铁站西北角，今年新开辟出一片有5个足球场大的绿地——广阳谷城市森林。步入园内，高大的泡桐、挺拔的红皮云杉、铺地的蛇莓和百年银杏树相继映入眼帘。西城区园林局局长高俊宏介绍，这里是北京核心区首个城市森林，国庆节前夕正式开放，占地总面积3.4万多平方米，树种过百，乡土树种占八成以上。

城市绿地并不稀奇，号称城市森林的广阳谷有什么特别之处？“以前城市绿地以景观美化为主，但城市森林更注重营造近自然的森林生态系统。”高俊宏解释说。

过去，不少城市在绿化中都强调要保护和增加生物多样性，但在实践过程中，缺少从生态系统的角度考虑生物多样性，忽视了物种的生物适应性问题，也忽视了乡土植物的应用，导致绿地“绿而不活”，生态功能不高，维护费用过高。比如，在绿地植物的选择应用上，只选用一两种主要品种，不注重植物群落的搭配，植物之间缺少内在联系，难以形成稳定的生态系统。

打造城市森林是对以往一味强调美观的绿化思路的突破和修正，它最大的特点就是营造近自然的森林生态系统。首先，是外貌的近自然——通过植物选择、配置方式等，营造森林景观。其次，是功能的近自然——营造具有森林功能的绿地和植物景观，不仅发挥净化空气、涵养水源等生态功能，同时也能为众多小动物提供食物来源和栖息地，形成自成一体的森林生态系统。

以广阳谷为例，乔木、灌木、草本植物、藤本植物、竹类、苔藓、地衣，各种类型的植物应有尽有。抬头看，有搭窝的喜鹊；扒开泥土，还能看到活动的蚯蚓，仿佛把大山里的某个森林群落打了个包，直接抖落在了菜市口。

记者注意到，区别于一般的绿地和公园，这里的落叶并没有被清理，而是一层一层地摞在地上。高俊宏解释，这恰恰是城市森林近自然理念的体现，以落叶为肥，禁喷农药。同时用碎石子铺路，这样雨水就能全部回灌利用，既滋养土地，又给鸟兽提供水源。

北京市园林绿化局城镇绿化处副处长宋学民介绍，除了西城区广阳谷外，今年北京还在城市核心区启动了大通滨河森林公园、新街口城市森林等几处城市森林建设。城市森林建设明年将在全市范围推进，共16个区，每区至少建设一处，每处面积不少于1公顷。

按照《北京城市森林建设指导书》，城市森林乡土树种应占80%以上，要适当栽植坚果类、浆果类、蜜源等食源、蜜源类植物，为小型哺乳动物、鸟类、昆虫提供食物来源；具备一定规模的场地要结合区域内的部分洼地，适当建设小型雨水花园，蓄积多余雨水，为鸟儿等小动物提供水源。

《 人民日报 》（ 2017年12月23日 09 版）