做好垃圾分类这道必答题

江浙沪是我国推进生活垃圾分类进展较快的区域。近日，记者参加中华环保世纪行宣传采访活动，走访江浙沪一带，了解各个地区推进垃圾分类的方法和进展，以及面临的困难和挑战。

建立“绿色账户”，分类简单易懂

垃圾分类到底怎么分才能取得好效果？

上海创新机制，激发居民积极性。为鼓励分类，徐汇区梅陇三村小区建立了“绿色账户”，居民每次分类投放垃圾后刷卡积分，一次10分，一天最多积20分。分数累积到一定程度后，可以去小区内的兑换点兑换洗洁精、饮料等生活用品。这些物品由政府购买服务的第三方公司提供，补贴与废品回收市场之间的差价，以保证机制长效运行。

小区还成立了一个名叫“绿主妇”的公益组织，帮助大家更好地节约资源。“我是‘绿主妇’的一员，我们平时会提醒居民做好分类。比如，把厨余垃圾放到标着‘湿垃圾’的桶里，但是盛放这些垃圾的塑料袋不能一起扔进去，而要丢进‘干垃圾’桶里。”居民周宝娣告诉记者，大家发现垃圾分类能改善环境，还能兑换奖品，学会之后也不麻烦，就有了积极性和自觉性。

上海市副市长时光辉介绍，目前上海有500万户居民进行生活垃圾分类，其中400万户有“绿色账户”。“解答垃圾分类这个‘老问题’，要有新思路。‘绿色账户’就是个巧办法，将分类的努力变现，成效大家共享，公众自然有意愿主动分类。”

浙江金华分类简单易懂，增加投放便利性。在金东区厅上村，每家每户门口都整整齐齐摆放着两个垃圾桶。绿色的垃圾桶上标着“会烂”，用来扔剩饭菜、菜叶等会腐烂的垃圾；橘色的标着“不会烂”，用来扔纸类、玻璃、金属等废物。金华在农村推行“二次四分法”——“二次”就是分为“会烂”和“不会烂”，“四分”意味着再次分类，将“不会烂”再分为可卖的、有毒有害的。这种分类方式简单易懂，村里还设立了保洁员对再次分类把关。

“分得细虽然有其益处，但从简单的分法着手更实际，太复杂了老百姓搞不清楚。农村产生的垃圾和城市不一样，要具体问题具体分析。简单一点，参与分类的人就能多一些。”金华市政协主席陶诚华告诉记者，目前，经过“二次四分”，能做到垃圾减量80%—90%。此外，金华市政府为60万乡村居民投入1.8亿元建堆肥房、垃圾场，分类并不会增加农民经济负担。

江苏南京加强科学处置，提升分类有效性。小区居民或单位淘汰的桌椅、柜子等也有去处。记者看到，在雨花台区垃圾分类贮存分拣中心，工人们正忙着拆解木头桌子、床垫，力争为每一种材料找到再利用的渠道。

效果初步显现，垃圾仍在增加

推进垃圾分类带来的环境改善非常明显。

梅陇三村是个有1300多户人家的老公房小区，在没进行垃圾分类之前，居住环境并不令人满意。20年前搬到这里的周宝娣对此颇有感触：“菜叶子、废瓶子都乱扔，垃圾桶附近脏脏的，到夏天有味道，老小区的环境想搞好可不容易啦。”推行垃圾分类后，小区环境发生了翻天覆地的变化，垃圾桶和垃圾回收站附近不脏不臭，楼道、单元门口和小区地面干净整洁。“别小看垃圾分类，能让老小区焕发光彩。”她说。

金华市塘雅镇居民，也经历了类似的转变。“4年前我看到的塘雅镇，环境脏乱，乡亲们也缺乏垃圾分类常识。”陶诚华回忆道，那时的垃圾是“户集、村收”，但户到村之间的环节出现了问题，有些村民自觉性不够，经常发生运输途中把整车垃圾倒到路边或河里的情况。采取“二次四分”垃圾分类方法后，村里的小河、水塘变得清澈。行走在村子里，路面干净整洁，看不到垃圾、闻不到臭味，路边清新的花草香气沁人心脾。

“塘雅镇大变样了。老乡跟我说，以前因为垃圾遍地，白天不敢开窗，而现在环境特别好，晚上不想关窗。”陶诚华说。

垃圾分类处置得当，资源化再利用，不仅有巨大的生态环境效益，也能产生显著的经济效益。上海文鑫生物科技有限公司执行董事杨元晖告诉记者，公司自主研发的技术能将餐厨垃圾的55%转化为肥料，销路很好。并且做到了“不臭、不黑、不吵”，周边村民组成的志愿者队伍可以随时查看。

随着经济社会的发展，城镇生活垃圾产生量还在持续增长。要实现垃圾减量化、资源化、无害化，解除“垃圾围城”的威胁，推行生活垃圾分类是一条必由之路。

时光辉表示：“上海市现在平均每人每天产生0.8公斤垃圾，并且这个数字还在不断上升，垃圾处置能力必须要跟得上、兜得住。”在他看来，一旦垃圾处理系统崩溃，大家都会受影响，涉及千家万户。垃圾分类也许平时看起来不是个大问题，但实际上非常重要。

“垃圾分类不是‘选择题’，而是‘必答题’。需要凝聚全社会共识，走好分类之路。”江苏省副省长蓝绍敏说。

分类知易行难，推行还须攻坚

采访过程中，记者看到了推行垃圾分类的成效，同时了解到面临的难题。

进一步推进垃圾分类，仍需加强宣传，提升公众自觉性。江苏省住建厅副厅长宋如亚认为，垃圾分类过程中最难、最不可控的，依然是分类投放这一环节。

“先要让大家了解垃圾分类的重要性，然后还得帮公众理清该怎么分，哪些是可回收的，哪些是有害的，‘其他垃圾’都包含什么。这些并非一日之功，需要常态化科普宣传和全链条治理，帮助大家知道、做到。”宋如亚说，“政策强制只能起到一时的作用，只有习惯成自然，才能长久。”

在金华市的几个村子，记者看到了张贴在显眼位置的“红黄榜”，垃圾分类做得好的村民会上“红榜”，做得不好则进“黄榜”。陶诚华表示，农村是熟人社会，村民都好面子、有荣辱感，上一次黄榜觉得很丢脸，接下来就会努力做好分类，改掉陋习。但城市的氛围不同，想让城市居民养成垃圾分类的好习惯，需要推行新举措，耐心科普和引导。

垃圾回收体系亟待健全，避免“前端细分类，后端一锅烩”。“别看现在分得这么好，运到垃圾回收站是不是又都混在一起了？”采访中，居民不时发出这样的疑问。对此，宋如亚表示，关键环节如何有效衔接是下一步工作的难点和重点，江苏将陆续淘汰设施陈旧的小型中转站，建设一批集分拣、垃圾中转等功能为一体的设施。

针对“垃圾分，混装运”的顽疾，浙江省杭州市的“药方”值得借鉴。今年4月开始，杭州把垃圾运输车辆刷成与分类桶一致的颜色，绿色车辆只运输生活垃圾，黄色车辆运输其他垃圾，白色车辆负责混合垃圾。杭州市城管委副主任彭保华表示，从车辆颜色上进行区分，方便群众更好地监督。

杭州2010年开始推行垃圾分类，试点快速铺开后车辆跟不上，出现前端分类、中端混运的情况，影响末端处置效果，而且挫伤群众积极性。“我们从今年开始下大力气整治运输车辆，完善收运体系。采取‘桶车对接、车车对接、厢车对接’的方式，确保全程分类，收集、运输、处置，一个都不能少。”彭保华说，“下一步对垃圾回收体系的监督会更加严厉，一旦发现运输企业和人员有违反分类标准的行为，会进行相应处罚。”

全国人大环资委副主任委员王云龙表示：“垃圾分类是生态文明建设的重要组成部分，涉及人人、天天、处处，要充分认识这一问题的艰巨性、长期性、复杂性，不可能一蹴而就。知易行难，贵在坚持。”

■记者手记

垃圾分类的“种子”生根发芽

在南京一处小区的垃圾分类兑换点，一位妈妈带着刚满一岁的宝宝，咨询怎么用积分兑换生活用品。她笑着对记者说，下一代心里也埋下了垃圾分类的种子，“我的大女儿在学校学到垃圾分类知识，回到家积极参与垃圾分类，主动分类的意识已经在她心里生根发芽，有时保姆忘记分，她看到了还会提醒。别看我的小女儿才一岁，耳濡目染之下，也知道垃圾不能随便扔。”

江浙沪之行，让记者更深刻地认识到，推进垃圾分类需要形成合力，既要有政府层面的法律、制度作保障，也要公众增强环保意识、主动参与，企业积极配合。虽然推广过程中有这样那样的挑战，虽然见效需要一定的时间，甚至可能存在反复，但只要想方设法、大力推进，“种子”就会生根发芽，就会看到收获的希望。

11月30日，住建部部长王蒙徽在全国城市生活垃圾分类工作现场会上指出，先行开展生活垃圾分类的46个城市均已启动垃圾分类工作，有12个城市已有垃圾分类地方性法规或政府规章，有24个城市已出台垃圾分类工作方案。垃圾分类离我们的生活又近了一步，将为美丽中国增添更多亮色。

《 人民日报 》（ 2017年12月23日 09 版）