史带财险黄频：用服务提升保障功能

史带财产保险公司意外健康险部总经理黄频

人民网北京12月22日电 （记者高奕楠）随着“一带一路”国际合作的全面展开，越来越多的国人走出国门，为“一带一路”添砖加瓦、献智献力。今天下午，为助力“一带一路”建设，守护和保障出境人员的人身健康，人民网·人民健康联合中国人保健康等相关机构，在人民网1号演播厅共同举办“一带一路出境人员健康保障”论坛。

史带财产保险公司意外健康险部总经理黄频在出席主题为“出境人员健康保障的探索与实践”的圆桌论坛时表示，“一带一路”倡议自2013年首次提出以来，为解决当前世界和区域经济面临的问题、推动经济全球化进程，注入了强大的动力和正能量。保险企业作为出境企业和人员的“护航员”，已通过各类不同险种和产品，向参与海外业务和贸易活动的中国企业提供了重要的风险保障。

“用服务提升保障功能。”黄频介绍，此次与人保健康合作的产品，在保障方面比较全面，切实符合在境外工作人员实际面临的风险，重要的是当人员出现事故的时候，怎么在服务方面，在医疗救援方面体现价值。