胡必亮：保障境外人员健康 需要“防治保”相结合

北京师范大学“一带一路”研究院院长胡必亮

人民网北京12月22日电 （记者马晓慧）随着“一带一路”国际合作的全面展开，越来越多的国人走出国门，为“一带一路”添砖加瓦、献智献力。今天下午，为助力“一带一路”建设，守护和保障出境人员的人身健康，人民网·人民健康联合中国人保健康等相关机构，在人民网1号演播厅共同举办“一带一路出境人员健康保障”论坛。

北京师范大学“一带一路”研究院院长胡必亮在出席主题为“出境人员健康保障的探索与实践”的圆桌论坛时建议，帮助出境人员和企业避免“水土不服”应从“防”、“治”、“保”三方面着手。

“防”是预防。有些地区公共医疗资源非常短缺，甚至没有公共医疗设施。在这些地区可以考虑与项目所在地政府合作，建设区域性公共医疗设施。比如公共预防站，可以打预防针，做疾病防治，保证覆盖到我方派出人员。

“治”就是治疗。作为项目组的配套设施，建设小型医院，小型常用药制药厂，由国内派驻医疗队，保障常见病的治疗。

“保”就是保险制度。防、治、保有机结合，齐头并进才能给境外人员提供更好的健康保障。