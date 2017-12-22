储殷：三类产品有助完善境外人员医疗保障制度

国际关系学院公共管理系教授、中国与全球化智库研究员、一带一路研究所副所长储殷

人民网北京12月22日电 （记者马晓慧）随着“一带一路”国际合作的全面展开，越来越多的国人走出国门，为“一带一路”添砖加瓦、献智献力。今天下午，为助力“一带一路”建设，守护和保障出境人员的人身健康，人民网·人民健康联合中国人保健康等相关机构，在人民网1号演播厅共同举办“一带一路出境人员健康保障”论坛。

国际关系学院公共管理系教授、中国与全球化智库研究员、一带一路研究所副所长储殷在出席主题为“发挥政策优势，保障出境人员健康”的圆桌论坛时指出，有三类产品有助于改善境外人员医疗保障制度。

第一个是大数据跨境医疗；第二个是定制医疗，之前境外工作人员的医疗保障基本依靠国家派医疗团队解决，现在可以通过市场机制吸引医生前来；第三，通过市场机制调节，保险覆盖当地医疗费用。

以上三种产品可以通过两个渠道获取。一是华人社区，华人社区有自己的医疗资源，可以为我所用；二是国有大中型企业医疗平台分享，大型工业园区或大型基建项目的医疗队资源可以进行分享。