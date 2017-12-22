王禾：保障在外人员的健康卫生重在预防

人民网北京12月22日电 （记者马晓慧）随着“一带一路”国际合作的全面展开，越来越多的国人走出国门，为“一带一路”添砖加瓦、献智献力。今天下午，为助力“一带一路”建设，守护和保障出境人员的人身健康，人民网·人民健康联合中国人保健康等相关机构，在人民网1号演播厅共同举办“一带一路出境人员健康保障”论坛。



中国对外承包工程商会副会长王禾

中国对外承包工程商会副会长王禾在做题为《多种服务、措施并举，保护对外投资合作在外人员的健康安全》的演讲时指出，中国对外承包工程商会作为行业组织，多年来一直从事并推动我国企业境外项目风险管理的研究工作。“通过近十年来的探索和实践，中国对外承包工程商会在境外安全风险管控领域建立起了一套基本的服务保障的构架。”王禾表示，“一带一路”倡议为我国企业拓展海外市场提供了前所未有的机遇，与此同时，复杂的国际政治经济社会形势也对企业风险管控能力提出了更高的要求。保护对外投资合作在外人员的健康卫生，应坚持预防为主的原则。据介绍，中国对外承包工程商会在深入研究分析的基础上整合多方专业资源，主持编制了《中资企业海外智慧营地指引》，倡导企业建设安全、绿色、人文、智能的智慧型营地，并联合境内外保险、医疗、救援机构等专业服务商，引入第三方理赔服务机构，为“走出去”企业提供一揽子解决方案。

以下为演讲全文：

各位嘉宾，各位代表，大家下午好，非常高兴能跟诸位专家相聚在这里，共同探讨出境人员健康安全的保障问题。我对主办方人民网·人民健康的盛情邀请表示感谢，也对关心和支持我国对外投资合作人员健康保障工作的社会各界表示由衷的谢意。中国对外承包工程商会是一家受国家商务部及相关部门领导的行业性组织，是由在中国境外从事对外承包工程、工程类投资、对外劳务合作以及相关服务业的企业组成的行业组织。现在有将近1500家会员企业，这些会员企业在国外从事着承包工程、海外投资、工业园区的建设以及劳务合作。他们在工程承包、劳务合作领域的整体业务量占我国对外承包工程劳务合作的90%以上，行业有一定的代表性。作为承包商会，我们的主要职责实际上是体现在三个方面。

一是反映企业诉求，在政府和企业之间搭建桥梁，积极的向政府反映促进行业发展，维护企业合法权益的意见建议，参与国家政策、法规等的建设。二是为所有的会员企业提供专业化的服务，通过各类专业化服务，帮助他们提升知识素质和能力，以逐步适应在更高的层面、更大的空间、更广的平台上参与国际经济合作和竞争的需要。三是维护行业自律。所谓维护行业自律也就是引导企业要依法合规的经营，不仅仅是要遵守中国的法律，也要遵守项目所在国的法律，要维护好行业共同的经营秩序，要实现行业自律，在一定程度上起到行业监督协调的作用。

我们有一项非常重要的职责，体现在为企业搭建境外安全风险保障服务体系。刚才几位专家也都提到了，随着对外投资合作的快速发展，机遇与挑战始终是并行的。我们一直在加强研究、实践，建立行业境外安全服务保障体系，以服务企业走出去，特别是实施“一带一路”国际产能合作的需求。

经过近十年来的探索和实践，作为行业组织，我们在这个领域、在境外安全风险管控领域建立起了一套基本的服务保障的构架，也有一些感触可以和在座各位专家学者分享。所以我今天给大家做一个简要的汇报。我汇报的题目是《多种服务措施并举，保护对外投资合作在外人员的健康安全》，也是结合我们在实践中的一些做法，跟专家探讨一下，希望各位专家能够给予辅正。

自1999年我国实施“走出去”战略以来，我国对外投资合作业务规模实现了稳步增长，对外投资合作在外人员的规模和分布一直保持相对稳定。积极采取有效的措施，保护对外投资合作在外人员的健康权益，保卫国门公共卫生安全，成为政府、行业组织和全社会共同面对的艰巨任务和携手努力的工作方向。

保护对外投资合作在外人员的健康卫生，重在预防，我国颁布的《对外劳务合作管理条例》中强调，对外投资合作在外人员必须要接受行前的适应性培训，其中卫生健康安全知识是重要的培训内容。商务部的对外投资合作境外安全风险预警和信息通报制度对包括重大流行性疾病在内的境外安全风险提出了明确的预警和信息通报要求。中国对外承包工程商会作为对外投资合作领域，我国唯一的一家全国性行业组织，秉承着服务利会的概念，在保护对外投资合作在外人员的健康方面，坚持预防为主的原则，做了一些工作，也取得了一些成效，在此跟大家交流一下。

我们的主要措施，一是承包商会调研编写完成的《中资企业海外智慧营地指引》，旨在引导中资企业建立安全、人文、绿色、智能的智慧型营地，提高项目资产、信息、人员的保障能力。特别是针对对外合作项目多，以及项目分布在偏远、落后地区，卫生状况差，工作环境复杂，接触昆虫媒介各类病原体的机会较多的情况，也给出了营地卫生防疫建设、人员卫生保障、项目营地医疗设备与药品配备、突发公共卫生事件应急处置等一系列的解决方案。

二是承包商会通过联合境内外保险、医疗、救援机构等专业服务商，利用行业大数据引入第三方理赔服务机构，开发了具有承包商会行业属性的对外投资合作在外人员综合保险计划。其中，商业医疗健康保险板块，通过合理设定责任，突出核心特性，便利系统操作等举措，实现了常见传染病、突发性疾病以及伤病人员入境研培的重大突破，解决了全球保单、法律合规与境外救援支持落地，采用了全流程、模块化的自助保单管理和索赔数据平台管理，这些举措满足了对外投资合作在外人员多样化和复杂化的健康需求。

三是承包商会建立了境外安全服务平台，通过互联网、微信等多媒体，及时发布包括流行性传染病疫情在内的境外安全风险预警信息，提醒我对外投资合作企业和在外人员注意安全风险的防控。

四是针对对外投资合作在外人员普遍文化水平较低，对传染病知识掌握较少，防病意识淡薄，感染性疾病风险大的现状，商会在编制对外投资合作在外人员适应性培训教材的时候，专门编写了旅行与职业健康指南，向对外投资合作在外人员介绍前往世界不同地区面临的卫生风险，出境前的卫生健康准备工作，境外生活和精神心理卫生疾病预防、职业病防护、中毒救治等全面的出境工作卫生健康安全知识。

五是从助力“一带一路”建设，保护对外投资合作在外人员身体健康，维护境外中资企业正常的工作生活秩序，有效防止传染病跨境传播。调动出入境检验检疫机构，与地方商务部门、企业以及各方资源联合开展公共卫生健康系列服务行动。

其次，完善举措，提高服务工作的针对性和有效性。根据驻外中资企业及境外人员公共卫生保障需求和意愿，有针对性的为相关企业及人员提供出境前、出境后、回国后全过程、封闭式健康及公共卫生服务。包括制定和提供行前健康咨询、健康检查及预防接种方案，开展健康宣传活动，及时为中资企业及外派人员在境外期间的健康及公共卫生管理或医疗救治提供力所能及的专业咨询和技术指导，提供回国入境后的健康检查、传染病筛查、就医指导、宣传教育及心理疏导等服务。

第三，完善制度，做好口岸传染病监测和管理，发挥各检验检疫机构及保障作用。积极协助外派中资企业建立健全公司人员健康、传染病及公共卫生管理制度，完善外派人员教育培训，健康管理，传染病防控，助力环境及饮食公共卫生管理等卫生工作措施，做好外派人员流行病调查和病例追踪，人群传染病监测，并在传染病监测的基础上对外派中资企业进行安全风险评估。

第四，开拓创新，不断完善健康保障传染病联防联控新模式。探索以市场化推动的方式，开展环境健康与公共卫生风险评估服务，做好境外卫生健康风险疫情预警提示，并将对外投资合作在外人员的出入境、健康体检、预防接种和传染病医疗救助纳入保险的范畴，最大限度保障他们的健康权益，降低外派企业及机构人员经济负担。同时，借助中资企业开设的驻外医疗机构设立传染病哨点及医学、媒介监测协作点，提供传染病预防、技术监测、医学媒介监测协作和其他医疗卫生服务，共同做好输入性传染病的防联防控工作。

第五，加强宣传，提高中资企业和对外投资合作在外人员的国家公共卫生安全意识和健康防病意识。通过定期召开联席会工作会议，通报工作信息和情况，借助世界艾滋病宣传日，全国防疟日等公共卫生宣传活动，以多种形式和手段宣传国际卫生检疫，国际旅行卫生保障和疾病预防防控等公共卫生知识，借助微信推送、短信提醒等“互联网+”的形式，及时将疫情信息、防病知识、旅行建议、注意事项等发送至每一个中资企业及对外合作发展人员的手中。

以上五大主要服务措施是承包商会在近年来建设的一套防控体系，我也特别希望通过今天这个机会能够认识很多新的朋友，我们今后可以加强在这方面的探讨、交流乃至合作，承包商会作为行业组织，我们愿意搭建这个平台，把更多国内的资源跟企业的需求做好对接。

各位代表，加强对外投资合作在外人员的健康卫生保护，是一项意义重大而又任重道远的工作，需要各有关行业主管部门以及服务机构的参与，我相信随着“一带一路”倡议和国际产能合作的深入全面开展，在各位和社会各界的协作配合和共同努力下，通过不断完善创新工作举措，大胆探索服务国家战略的新思路、新方法和新路径，我们在保护对外投资合作在外人员的健康卫生权益，保卫国家公共卫生安全，打造健康丝绸之路方面一定会取得更大的成就。最后，我预祝本次论坛取得圆满成功，谢谢大家！