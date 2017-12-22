唐明龙：从政策上保障出境工作人员健康

国家发改委西部开发司经济社会处处长唐明龙

人民网北京12月22日电 （记者马晓慧）随着“一带一路”国际合作的全面展开，越来越多的国人走出国门，为“一带一路”添砖加瓦、献智献力。今天下午，为助力“一带一路”建设，守护和保障出境人员的人身健康，人民网·人民健康联合中国人保健康等相关机构，在人民网1号演播厅共同举办“一带一路出境人员健康保障”论坛。

国家发改委西部开发司经济社会处处长唐明龙在出席主题为“发挥政策优势，保障出境人员健康”的圆桌论坛时指出，政府可以从三方面入手做好出境人员健康保障工作：

一是解决出境人员的健康保障问题。国内的保障制度和商业保险制度要跟出境人员的具体情况相衔接。目前这些制度还不够完善。

二是改善出境人员医疗条件。现阶段，很多境外工作人员所处区域属于落后地区，医疗条件不理想。政府应该通过技术援助，例如派出医疗机构，或者通过其他方式提高当地的医疗条件。

三是提供法律援助，解决医疗过程中的纠纷。