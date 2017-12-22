“一带一路”出境人员健康保障论坛在京举行

人民网北京12月22日电 （记者高奕楠）随着“一带一路”国际合作的全面展开，越来越多的中国机构、中国企业加入其中，越来越多的国人走出国门。为助力“一带一路”建设，守护和保障出境人员的人身健康，今天下午，由人民网·人民健康主办、中国人民健康保险公司协办的 “一带一路出境人员健康保障”论坛在人民日报社新媒体大厦人民网1号演播厅举行，来自中联部、外交部、国家发改委、商务部等中央国家部委及保险业、学术机构、合作单位、媒体代表共计150多位嘉宾出席论坛。



“一带一路”境外员工团体意外医疗保险产品上线仪式

论坛上，中国人民健康保险公司正式对外发布了“一带一路”出境员工团体意外医疗健康保障计划，携手史带财险和爱思卡救援公司，为参与“一带一路”建设的企业员工提供全方位的医疗健康风险保障和优质高效的国际救援服务，减轻我国企业“走出去”的后顾之忧，为“一带一路”建设、打造健康丝绸之路提供有力支撑。



中国人保健康党委书记、总裁宋福兴

中国人保健康党委书记、总裁宋福兴表示，作为国内最大的专业健康保险公司，中国人保健康持续关注“一带一路”沿线国家的各类风险，尤其是出境人员的意外医疗风险和全面身心健康，希望可以发挥专业优势，加大产品创新，以新的产品和服务模式，为“一带一路”建设企业出境员工提供涵盖医疗、疾病、意外、海外救援、健康管理等一体化的综合保障方案，切实满足境外工作员工最迫切的健康保障需求，减轻政府和企业压力，优化社会治理，充分发挥健康保险功能作用，全方位服务和保障“一带一路”建设。

中国对外承包工程商会副会长王禾在主题演讲环节上指出，我国的“一带一路”倡议为我国企业拓展海外市场提供了前所未有的机遇，与此同时，复杂的国际政治经济社会形势也对企业风险管控能力提出了更高要求。北京第二外国语学院中国“一带一路”战略研究院副院长梁昊光则表示，要打造具有整合全球资源能力的现代保险市场，培育具有全球竞争力的现代保险机构，建设具有强大话语权的现代保险监管体系，提升与服务国家战略相匹配的现代保险服务能力。美国史带金融财团财险中国董事长张兴说，随着“走出去”的企业日益增多，海外人员风险管理面临挑战。结合商务短期差旅人员和海外派遣人员的人群特点，中国人保健康与史带财险、爱思卡强强联手，为“一带一路”建设企业的出境人员，提供了医疗、疾病、意外、海外救援、身故、健康管理等六大综合保障方案。

在圆桌论坛环节，资深外交家姚培生、中国出口信保首席经济学家王稳、北京师范大学“一带一路”研究院院长胡必亮以及中联部、国家发改委等中央国家部委相关部门负责人就出境人员健康保障的政策支持、打造“健康丝绸之路”、完善健康保障服务体系等话题进行了热烈讨论。