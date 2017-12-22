史带财险张兴：国际救援服务 助力“一带一路”

人民网北京12月22日电 （记者高奕楠）用爱守护，用心保障。今天下午，“一带一路”出境人员健康保障论坛在京举行，美国史带金融财团财险中国董事长、爱思卡国际救援公司全球资深高级顾问张兴在论坛上发表主题演讲。



美国史带金融财团财险中国董事长、爱思卡国际救援公司全球资深高级顾问张兴在论坛上发表主题演讲

张兴在主题为《国际救援服务助力“一带一路”》的演讲中指出，“一带一路” 沿线国家大多数是新兴经济体和发展中国家，中国企业“走出去”可能面临较多的风险。海外派遣人员面临的风险包括：政治风险、职业安全风险、自然环境风险、交通意外风险等。

随着“走出去”的企业日益增多，海外人员风险管理面临挑战。因此，从事前风险控制项目规划与实施、紧急响应、危机沟通、业务恢复和事件后保险理赔等方面建立海外人员的风险管理机制就显得尤为重要。

在张兴看来，海外派驻人员的保险需求主要包含保障各类意外伤害风险，以及由此引起的医疗费用，以及全球救援等。结合商务短期差旅人员和海外派遣人员的人群特点，人保健康与史带财险、爱思卡强强联手，为“一带一路”建设企业的出境人员，提供医疗、疾病、意外、海外救援、身故、健康管理等六大综合保障方案。