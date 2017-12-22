人保健康以创新为引擎 助力打造健康丝绸之路

人民网北京12月22日电 为充分发挥保险功能作用，全方位服务和保障“一带一路”建设，12月22日，人民网·人民健康在北京举办“一带一路出境人员健康保障”论坛，来自中联部、外交部、国家发改委、商务部等中央国家部委及保险业、学术机构、合作单位共计100多位嘉宾出席论坛。论坛上，中国人民健康保险公司正式发布“一带一路”出境员工团体意外医疗健康保障计划，携手史带财险和爱思卡救援公司，为参与“一带一路”建设的企业员工提供全方位的医疗健康风险保障和优质高效的国际救援服务，减轻我国企业“走出去”的后顾之忧，为“一带一路”建设、打造健康丝绸之路提供有力支撑。

聚焦医疗保障，与“走出去”企业共担共行



中国人保健康总裁宋福兴

中国人保健康总裁宋福兴表示，“一带一路”沿线国家大多数是新兴经济体和发展中国家，中国企业“走出去”可能面临较多的风险。作为国内最大的专业健康保险公司，中国人保健康持续关注“一带一路”沿线国家的各类风险，尤其是出境人员的意外医疗风险和全面身心健康，希望可以发挥专业优势，加大产品创新，以新的产品和服务模式，为“一带一路”建设企业出境员工提供涵盖医疗、疾病、意外、海外救援、健康管理等一体化的综合保障方案，切实满足境外工作员工最迫切的健康保障需求，减轻政府和企业压力，优化社会治理，充分发挥健康保险功能作用，全方位服务和保障“一带一路”建设。

据了解，中国人保健康此次推出的“一带一路”专属产品，主要特色与优势在于保障全面、服务专业。该保障计划以“一带一路”境外员工团体意外医疗保险为主险，包含了医疗费用、住院津贴等意外医疗保险责任、急性病身故保险责任和海外医疗救援等，附加险为团体意外伤害保险，涵盖了意外身故保险责任和意外伤残保险责任等。同时，中国人保健康还发挥专业特色，为承保企业员工提供健康咨询、健康档案、心理辅导等专业服务。如被保险人在中国境外工作期间遭受意外伤害事故或突发性急性病，在当地就医产生的医疗费用，由中国人保健康直接与医疗机构进行结算，无需客户垫付。同时，还将根据被保险人的实际住院天数给付住院津贴保险金，切实弥补其因病导致的误工损失。

六大救援服务，为出境员工健康护航

2017年4月，中国保监会发布了《关于保险业服务”一带一路“建设的指导意见》，提出保险企业要充分发挥保险功能作用，全方位服务和保障“一带一路”建设；要创新保险产品与服务，根据“一带一路”沿线国家和地区的风险特点，创新性地开发保险产品与服务，完善海外急难救助等附加服务措施。

中国人保健康“一带一路”专属产品，不仅突破了国家地区类别限制，能够全面覆盖包含高危国家、地区在内的全部“一带一路”沿线国家，还与国际知名的专业救援公司爱思卡合作，为客户提供紧急医疗运送、紧急医疗送返、亲属慰问探访、回国慰问探访、食物中毒救援、绑架及非法拘禁慰问和身故遗体送返等六大救援服务，如客户发生意外事故或罹患急性病时，可提供医生咨询服务；可安排救护车或者其他适当交通工具将其转移到距事发地最近且最合适的所在地医院；当客户病情稳定后，可将其安排送返至日常居住地，全方位覆盖“一带一路”出境人员各项海外救援需求。

针对复杂的海外特殊风险情况，这款专属产品还特别设置了绑架及非法拘禁慰问，如果被保险人在境外工作期间遭受绑架或非法拘禁，可按照遭受绑架或非法拘禁天数给付绑架及非法拘禁慰问金，并可协助开展被保险人后续的安全撤离等事宜。针对“走出去”企业员工在境外工作远离故土的实际情况，公司贴心提供了亲属慰问和回国慰问两大人性化探访服务。假设被保险人在境外工作期间因遭受意外伤害事故或突发性急性病住院治疗超过7天，公司可安排其直系亲属前往境外探访，并将承担所发生的往返交通及住宿费用；如被保险人在境外工作期间其在境内直系亲属不幸身故，将及时安排被保险人回国探访，并承担往返交通费用。

此次与人保健康合作的爱思卡救援公司拥有全球最大的援助服务网络和超过40年的救援服务经验，在全世界范围内设立了14个区域报警中心和67个运营援助中心，医疗服务提供商超过40万家，援助服务遍及全世界220多个国家，更可在119个国家提供预约医疗直付服务。客户在境外期间遇到紧急情况，只要拨打紧急救援电话，救援机构就能根据被保险人姓名或证件号，直接在线调阅保单，为其提供最快速的救援方案。

中国工程师康先生是爱思卡国际救援的一名受益者，他在俄罗斯远东地区工作期间，曾因高台跌落致严重腿骨骨折。接到救援电话后，救援公司紧急租用直升机将康先生送往雅库茨克进行手术，并提前安排入院担保。一个月后，康先生乘坐国航班机，以担架旅客的形式返回北京，并由停在首都机场的救护车送回河北廊坊的家中继续休养。救援过程涉及的直升机使用费，医院的抢救费、手术费，回国交通费用等均由保险公司直接垫付。中国人保健康希望通过与爱思卡的合作，让更多的“一带一路”企业员工享受到像康先生这样的保障与服务，携手“一带一路”企业共同打造健康丝绸之路。