喝假酒中毒 用适量真酒可解毒？

宁乡38岁的罗生（化名），错把邻居家用作燃料的酒精当真酒喝了，因含有甲醇，罗生感觉头昏、腹痛，剧烈呕吐起来。送医院后医生诊断其为酸中毒，让其家属买五六十度的高度酒，用来解毒。这是什么原理？

记者采访了长沙市第一医院急诊科刘杰医生。他介绍，“口服乙醇疗法”在临床有过，用真酒解假酒，即酒精中毒可使用适量乙醇解毒。

“甲醇中毒一般最常见的原因，是误服假酒，或是服用工业用酒精而引起的中毒，但现在市面上假酒少了，所以一般不用这种方法来解毒。”刘杰说，在酒精中毒又不能立即送医院时，可以喝适度真酒来解毒。

乙醇进入人体解掉甲醇是为何？刘杰解释，乙醇能够对抗甲醇的毒性，甲醇本身无毒，但甲醇经人体代谢，在脱氢酶的作用下产生甲醛和甲酸，对人体产生伤害。而乙醇也可以在脱氢酶的作用下，产生乙醛和乙酸。这其中，乙醇比甲醇与脱氢酶作用能力大20倍。所以真酒喝下去后，酒里的乙醇就会和血液中的甲醇产生对抗，致使甲醇不再和脱氢酶产生作用，达到解毒目的。

“喝酒后发现不适应立即就医，真酒和假酒有明显区别，喝假酒之后有烧心、烧喉咙的感觉。”刘杰表示，甲醇经人体代谢产生甲醛和甲酸，会对人体神经系统、视神经产生伤害，严重者甚至会造成失明或死亡。而甲酸进入血液后，导致代谢性中毒，造成人体内环境紊乱。甲醇中毒后，会引发头痛、恶心、呕吐、腹痛，尤其是视力模糊。

所以，刘杰提醒，在饮酒时，应注意不要随便饮用来源不明的酒；喝酒前先闻闻或小口品尝味道，有任何异味则不要喝；喝酒后有任何与以往不同的感觉及异状，要立即就医。（记者 杨蔚然 通讯员 黄配）