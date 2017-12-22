卫浴间装修　这些重点要牢记

卫浴间是家庭最隐秘的地方，也是每天必须使用的空间，精心装修卫浴间，便是精心对待自己和家人的健康与舒适。很多家庭在装修卫浴间时常常会本末倒置，光图好看的外在，而忽略了卫浴间的舒适性、功能性以及安全性。那么，怎么才能打造一个安全舒适的卫浴间呢？记者采访整理了几个浴室装修重点。

小空间选择迷你卫浴产品

如果卫浴间只有3平方米左右，这基本是卫生间最低限度，刚好可以把洗手台、坐便器和沐浴设备安排在内。但需要注意的是，3平方米的小卫浴间，在选择洁具时必须考虑留有一定的活动空间，洗手台、坐便器最好选择小巧型。淋浴要靠墙角位置，淋浴器可以采用一字形淋浴板或简易花洒。另外，可利用浴室镜达到扩大小空间的视觉效果。

卫浴间通常面积应该在5-8平方米最舒适，这种卫浴间可以把卫浴分区。洗浴区可以做淋浴房、浴缸等进行干湿分离，避免洗澡时水溅得到处都是。

如果卫浴间没有足够的收纳空间，可以购置一台有滑轮的置物推车，它不仅带轮方便移动，而且收纳的容量大，足够装下卫生间大部分用品，最主要是分门别类，拿起来方便，也降低摔到地上损坏物品的几率。

色调要“浅、暖”

卫生间的照明可选用普通白炽灯，亮度无需太高，柔和亮度足够使用。但洗手台前的化妆镜旁必须设置独立的照明灯作为局部灯光补充，镜前局部照明可选白光灯，以增加温暖、宽敞、清新的感觉。但需要注意的是，灯饰不宜过复杂，且安装高度不宜过低，以免发生溅水、碰撞等意外。

卫生间的色彩以清洁感的冷色调为佳，搭配同类色和类似色为宜，如浅灰色的瓷砖、白色的浴缸、奶白色的洗面盆，配上淡雅色系的墙面；也可用清晰单纯的暖色调，如乳白、浅黄或浅色暖色调墙体，辅助以颜色相近的、图案简单的地板。

需要注意的是，很多消费者为了让卫浴间看起来显得明亮、整洁，通常选用白色瓷砖。特别要注意，避免瓷砖尺寸过小，意味着砖缝过多，如果砖缝沾染了污渍，清洁时会让人头疼不已。

用途不同 选材质量可分别对待

在选购卫浴间材料时，质量必须过硬，但用途不同，标准可分别对待。对于埋入墙内的电线和水管，必须选择达到国家标准的、高品质产品；而挂在墙外的置物架、梳妆镜、灯具、用品篮等，时间长了势必要更换，可以选择相对便宜的产品；由于地面经常会被淋湿，所以卫生间地砖需选择优质品牌产品；而墙砖则可以稍微降低一些标准；卫浴间的开关要买优质品牌，而插座则可选择稍便宜些的产品。

在卫浴间中，浴缸（淋浴）、台盆和马桶是必购三大件，为了美观,消费者可以选用较高品质的同厂家或同品牌产品，整体颜色协调。高品质的洁具釉面光洁，没有瘪塘、色差、针眼和缺釉等现象，用硬质物敲击陶瓷发出的声音清脆。如果卫浴间足够宽敞，浴缸是首选。浴缸大小要与卫浴间面积相宜，较小的卫生间可以选择小而深的浴缸。

隐蔽工程须特别谨慎

卫生间装修过程中，有许多隐蔽工程需要特别谨慎。在新交付使用的楼房中，卫浴间地面都有按照相关规范做的防水层，如果在装修时不破坏原有的防水层，那么一般是不会发生渗漏情况的。但大部分家庭在装修时，都会对上、下水管线进行重新布局，而这类施工会严重破坏建筑物原有的防水层。如果此时没有修补或重新做防水施工，入住后就可能会发生渗漏。

此外，卫生间里容易积聚潮气，所以通风特别关键，尤其是没有窗户的暗卫，通风不好容易发霉、长毛、有潮虫。为了加强卫浴间的通风，可以在装修时选购一款性能好的排气换气扇。此外，在装修中为了美观，大部分家庭都会用建材把管子包得严严实实，或者在潮湿的洗手台下面做储物柜，这样很容易将潮气包在里面，湿气散不出去，更容易滋生细菌。

下水则是卫浴间清洁中的最重要一步，选择地漏时需要特别注意。首先，地漏水封高度要达到5厘米，才能不让排水管道内的气泛入室内。地漏则应低于地面1厘米左右，方便排水，否则排水流量太小容易造成阻塞。地漏周边的地面应该保证平滑，如果粗糙很容易挂住头发、污泥，造成下水堵塞，还特别容易繁殖细菌。地漏箅子的开孔孔径应该控制在6至8毫米之间，这样才能有效防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。（记者 张磊）