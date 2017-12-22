意大利“无痛家族” 骨折都不疼

意大利一个家族6名成员几乎感觉不到疼痛，即使身体灼伤或骨折，最多也只有短暂的刺痛感。科学家发现，他们携带的一种变异基因导致无痛感，这可能为治疗慢性疼痛指明新方向。

意大利女子莱蒂西亚·马尔西利现年52岁，感知疼痛的“门槛”从小就很高。她骨折了却不觉得痛，仍然整个下午滑雪，直到第二天早上手指有刺痛感去就医，这才发现肩部已经骨折。她的母亲、两个儿子、一个姐姐和一个外甥女也是如此。科学家因此以她的姓氏命名这种几乎感觉不到疼痛的症状为“马尔西利综合征”。

由于几乎感觉不到疼痛，莱蒂西亚及其家人即使有伤痛也不知道休息，导致骨折多发。莱蒂西亚24岁的大儿子是足球运动员，最近照X光才发现双脚脚踝有多处小骨折。她21岁的二儿子骑自行车摔坏了肘关节浑然不知，继续骑行15公里，导致肘部骨质钙化。她78岁的母亲多处骨折从未愈合，后来骨折处钙化。他们对温度变化的感觉也比较迟钝。由于感觉不到高温灼热，莱蒂西亚的姐姐经常被热饮烫坏嘴巴，她的母亲身上有多处烫伤，16岁的外甥女曾把手放进冰里20分钟不觉得疼。

英国伦敦大学学院研究人员詹姆士·考克斯认为，莱蒂西亚及其家人不觉得痛，并非因为缺少感知的神经细胞，而是它们“不按常理工作”。分析这些人的基因编码后，研究人员发现其中的ZFHX2基因变异。莱蒂西亚及其家人据信是世界上这种基因变异仅有的携带者。

科学家专门培育出携带这种基因变异的小鼠，结果发现小鼠对高温反应明显迟钝。参与研究的意大利锡耶纳大学安娜·玛利亚·阿洛耶西教授说，深入研究这种基因变异对人体痛感的影响，或许会为治疗慢性疼痛揭开新篇章。相关研究报告发表于英国《脑》季刊。（袁原）