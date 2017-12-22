守住医保“钱袋子”就该多些较真

纱布一天用了84包、药一天换了50回、冰敷80天做了1100次……因为这份离谱的医疗账单，一位患者家属和医院死磕了一年多。最后，经监管部门核实，该医院确实存在多收护理费、医用耗材费等问题。不过，院方也对患者家属的执拗表示不解：60多万的医疗费，个人只需支付2万的零头，剩余全由医保报销，何苦这么折腾？

“何苦折腾”四个字，道出了很多人就医看病时的朴素想法。2万的支出相较于60万的花销，的确让人的“痛感”少了许多，但恰恰是这种心理，给了乱象以滋长空间。这让笔者不由得想起来一则漫画：一名病人望着头顶的七八个吊瓶茫然无措，一旁的医务人员则一脸淡然，“有医保，你怕啥？”时下，确有种怪象，一听患者有医保，医生在落笔开单时就“任性”起来，可做可不做的检查都来做一做。而多数患者对此也不以为意，有时即使看出了猫腻，也是多一事不如少一事，心想反正也不是自己掏钱。近些年，医疗机构把医保当“摇钱树”，动不动就“摇一摇”的情况，并不少见。更恶劣的，还借虚假就医、分解住院、阴阳账单等方式，骗取套取医疗保险。医保似乎成了“唐僧肉”，谁都可以来“啃一块儿”。

医保是守护全民福祉的金库，容不得乱伸手。如今，我国已是全民医保国家，参保覆盖率稳定在95%以上。这是经过数十年努力探索才取得的成就，其中有我们每个人的汗水，也有大量的国家财政投入。数据显示，2011年至2016年，中央财政共安排新农合和城镇居民医保补助资金9930亿元。庞大的数额背后，实则是我们每一个人当下和未来的医疗保障。“骗保”也好，仗着有医保兜底乱收费也罢，看似是在“薅医保羊毛”，实则就是“掏大家钱包”，一方面会增加群众看病的花销，拉升整个社会的医疗成本；另一方面也让医保资金面临不断流失的风险，危及大家的长远利益。医保“穷”了，最后受苦的将是广大民众。

医保的“库门”如何守住？这需要严厉的法律护航，需要完善的监管把关，也需要我们大家都来较真纠错。既然“揩油”的事常有，就得有人“钻钻牛角尖”。多想一下，“这是我的奶酪”，多问一句，“谁动了我的奶酪”，就能让某些医院的“任性”少一点。这不是为公家操心、给别人省钱，而是守卫我们自己的医保“钱袋子”。