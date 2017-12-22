“家庭医生”之辨折射出的民生学问

这两天，“家庭医生”成了热门话题。据卫生部门发布，截至今年11月底，全国95%以上的城市开展家庭医生签约服务工作，超过5亿人有了家庭医生。消息一出，随即引发质疑，很多人反问：我怎么不知道自己有什么家庭医生？

毫无疑问，处于舆论暴风眼的，就是“家庭医生”四个字。一听到这个词，许多人脑海中即刻浮现起西方影视剧中的私人医生：随叫随到、态度谦和、熟悉患者病史、在家完成诊疗……然而，从卫计委的后续回应中可知，此“家庭医生”非彼“家庭医生”，更不是私人医生，那些与居民签订服务协议的全科医生，其实就是大家熟悉的“社区医生”。直到此时，不少人才恍然大悟，更有人指出，“家庭医生”不过是延续下来的旧称，即便在西方发达国家也完全不是影视剧里那般。如此看来，这场纷争很大程度上是认知差异惹的祸。

但话又说回来，这种统计数据与百姓感受的偏差，并不鲜见。尤其在民生领域，如居民消费价格指数、人均收入等，一经发布总会引起一番波澜，不乏有人大呼“不可信”“被平均”“被代表”。误解的背后，往往是两套“评价体系”的冲突。统计数据只是对总体特征的概括性描述，而老百姓的个体差异无法一一囊括其中，地域、年龄、职业、偏好等不尽相同，主观感受自然相去甚远。以CPI为例，它是各类消费品的加权平均值，而百姓对物价的直接感受可能就来自“菜篮子”。客观说，统计数据与个体感受总会有一定误差，无法要求严丝合缝。但若偏离过大，则可能出现各种各样的问题，不信任感也会因此而产生。

“数据感受差”天然存在，但“5亿人有了家庭医生”遭遇如此吐槽，也提醒我们，办好民生实事当真是门大学问。好事没办好，也会落个“差评”。对办好民生实事，习近平总书记多次强调，“既尽力而为，又量力而行”。谈“尽力而为”，是说不可“能而不为”，必须拿出实招、干好实事，不断满足人们日益增长的美好生活需要；谈“量力而行”，是说不可“吊高胃口”，中国的家底虽然比以前厚了，但社会主义初级阶段的基本国情没有改变，发展不平衡不充分的问题依然突出。那些不顾现实条件、超越发展阶段的过高承诺，虽然看上去很美，在现实中却无处安放；一味寅吃卯粮、竭泽而渔，最终损害的是党和政府公信力，以及人民的长远利益。

民生实事要办好，更要表达清晰、做好沟通。如今，“信息公开”早已嵌入政务运行的方方面面。信息发布绝不是自说自话，更不是将数据抛出来了事，必须加以准确的概念界定，配套充分的阐释说明，有意识地与公众情绪交流、与社会舆论对话、与利益群体沟通，体现出为民办事的诚意。就拿此次来说，若一开始就将“家庭医生”的概念说明白，将现阶段的服务水平、未来的改进方向讲清楚，或许也不至于被舆论推至风口浪尖再来“打补丁”了。有研究者坦言，“真正意义上的稳定是一种心理期许”，而信息发布正是“预期管理”的重要途径。多做有目的性、有引导力、有对象感、有效果意识的公开，方能避免政民关系间不必要的误会和伤害。

知屋漏者在宇下，知政失者在草野。牢骚声中看数据，既要承认数据本来的合理之处，更要知晓人民期待改善的迫切心愿。这里头的为政学问，需要有关方面好好体会。