让机构养老变得可靠起来

想把老人送入养老机构，不免要面临许多困惑：机构从业人员职业素养怎么样？膳食结构是否合理？清洁服务和心理照料到位吗？今年8月份，民政部同多部委组织开展养老院服务质量建设专项活动，发现很多养老机构存在质量标准不一的问题。有鉴于此，民政部决定会同相关部门出台一项国家标准，以推动养老机构服务质量升级。这部万众期待的《养老机构服务质量基本规范》（以下简称“《规范》”）日前已召开专家审查会并接受质询。

明确养老机构的质量标准，是对“机构养老”作为一种合法养老模式的有力扩充，对于大部分人群都起到了“定心丸”的作用。长期以来，很多人不愿意把老人送到养老机构，原因多种多样。首先，中国人盛行“家庭反哺”的养老模式，甚至把老人送出去养老视为不孝；其次，近些年频频发生的虐待老人事件，折射出护理人群专业素养不够、某些养老机构专业性不强，导致大家对养老机构不信任。在从前，若干子女奉养一对双亲，以家庭养老作为主流养老模式是比较合理的，但随着人口结构的改变，加上“老龄化”的集中到来，出现了一对夫妻养两个家庭的现象，而全面放开二孩后压力又有所升级，众多家庭和老年群体就出现了多层次、多样化的服务需求。其中，机构养老代表了一种解决方向，对其服务质量的明确规范，有利于打消公众的某些顾虑。

从征求意见稿覆盖的内容来看，《规范》对于服务质量的要求极为全面，既有宏观层面上的管理要求、环境要求，也有细致到营养搭配比例的膳食要求、分类收集和清洗的洗涤要求，符合公众期待，具有可操作性。但客观来说，各行各业都有详尽的质量管理规范，却不是所有规范都能得到不打折扣的执行。那么，应该如何保证《规范》有效落地呢？这需要一整套的配套措施。在养老机构管理服务方面，加紧制定设施设备规范、医疗服务规范等，要求所有养老机构取得合法资质，并接受民政部门的监督。在从业人员资质方面，应该抓紧养老服务专业人才的建设，加紧制定养老服务从业人员基本要求、养老服务人员职业培训规范等标准，杜绝“黑中介”以及“证件买卖”乱象。此外，还应该多部门协同推进，形成指标完善、动态更新的养老院大数据，对养老机构建档，形成黑名单失信机制。

把养老服务全面推向市场化，既能保证机构养老模式不断提升质量，也有利于形成彼此竞合、你追我赶的多支柱养老模式。2014年，民政部在《养老机构管理办法》中提出，“民政部门应当会同有关部门采取措施，鼓励、支持企业事业单位、社会组织或者个人兴办、运营养老机构”，虽然承认了养老模式以市场为主体，但在具体运作中，还是倾向于“非营利性质”的界定，而市场化养老模式的一大特点，就是要承认养老可以成为“营利性事业”。当前，很多省份和地区都提出全面开放养老服务，民政部也提出要贯彻落实放管服改革措施，这就需要做到几点：一、降低准入门槛，开放设立营利性养老机构，加强事中事后监管；二、完善价格形成机制，民办营利性养老机构的服务收费项目和标准由经营者自主确定，改革公办养老机构运营方式，鼓励实行服务外包，对特殊人群形成兜底服务。

老吾老以及人之老。尊老敬老是中华民族的传统美德，爱老助老是全社会的共同责任。目前，我国是世界上老年人口数量最多、老龄化速度最快、应对人口老龄化任务最重的国家之一，实现“老有所养”是广大人民的热切期盼，让更多养老机构成熟可靠起来，同样承载着我们的期望。（扶青）