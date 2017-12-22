假超声刀流入美容院 使用不慎小心“烂脸”

嫌脸上斑多？去美容院做个“皮秒”；嫌皮肤松弛？去美容院做个“超声刀”……医疗美容技术如今越来越发达，可是美容院的这些皮秒激光仪、超声刀机等高精尖美容医疗器械的来历都可靠吗？近期，广州越秀区警方在对美容市场进行排查中发现，有个别不法分子瞄上生产、销售美容类医疗器械存在的高额利润，利用消费者缺乏对美容类医疗器械的认知，在没有获得监管部门颁发证照资质的情况下生产各类美容医疗器械，甚至开设地下加工场制造假冒国际知名品牌的医疗器械，大肆销售非法牟利。

近日，广州越秀警方就端掉两个团伙，捣毁多个生产销售假冒品牌医疗器械窝点，缴获假冒知名品牌医疗器械80台。据初步统计，两个团伙涉案金额已逾1亿元。

记者了解到，这两个团伙生产的假医疗美容器械，不仅通过网络等方式销往国内一线城市的小美容院，甚至还“出口”到境外地区。由于这些假仪器缺乏相关资质，一旦使用不慎，用了不仅不能美容，还可能“烂脸”。

工厂发现地下非法生产线

经调查，以曹某和卢某为主的两个团伙均未获得监管部门颁发的《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》等合法资质，设立地下工场大量生产、销售医疗器械。两个团伙不仅涉嫌非法经营医疗器械，还互相勾结，涉嫌生产、销售假冒国际知名品牌超声治疗仪（超声刀）、激光治疗仪等高档医疗器械。其中，不乏市场上热门的超声刀（美版、韩版）、皮秒激光仪、OPT激光脱毛机等。

警方还发现，为了销售这些医疗器械，他们在手机、网络平台推广，甚至还制作了专门的网站，通过电商渠道销售，并在公司设立展销点，销售给美容院、批发商。其中，多数产品被销往一线发达城市的一些小型美容机构，甚至有些被销往境外国家和地区。

11月7日，警方在白云区太和、钟落潭、夏茅三个地方实施收网抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人33名，查获3条假冒国际知名品牌的医疗器械生产线，捣毁十余个网络销售网店、3个实体销售窝点和5个销售存储窝点，缴获假冒知名品牌医疗器械80台，涉及假冒品牌的配件、包装标识一大批。

假仪器操作不当容易“烂脸”

办案民警介绍，该团伙生产出来的产品，从外观上看，几乎可以乱真。仔细观察才能发现，其制作较粗糙，接缝边缘十分明显。经相关部门现场鉴定，这些知名品牌医疗器械都是假冒的。警方初步统计，这两个团伙一年多来，已核实的销售额已有700多万元。

“正品皮秒激光仪一台在150万元左右，他们售价只要5万元。正品美版超声刀价格为80万元左右，美容院花5000元就可以从该团伙手中买到，卖给批发商的出厂价甚至只需2000元。”民警说，“实际上，超声刀属于医疗器械，是受到食药监部门的严格监管的，目前在国内还没有合法销售许可，操作也需要经过专业培训。这些假机器不仅效果微乎其微，一旦操作不当，就很容易对人体造成伤害。”

目前，越秀区检察院已依法批准逮捕20人。案件仍在进一步侦办中。（记者 张璐瑶 通讯员 施桂鸿 张毅涛 陈玉敏）