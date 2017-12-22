1岁孩子摔下床  摔出脑部动脉瘤

1岁多的孩子从床上摔下来，之后一直哭闹，还有呕吐，到医院一检查，发现竟是脑出血——这一跤竟摔出了动脉瘤！医生表示，小朋友好动摔跤是很常见的事情，摔出动脉瘤则比较罕见。但是家长也不能放松警惕，动脉瘤不出血是没有什么症状的，一旦动脉瘤破裂，孩子就会出现剧烈头痛、哭闹、呕吐等症状，严重者还会出现继发性的神志障碍。

罕见： 1岁孩子长出脑部动脉瘤

上月底，年仅1岁的小齐在家里大床上玩耍时一不小心摔下了床，脑袋着地。妈妈立即抱起孩子检查，发现孩子没有什么异常，就没有放在心上。结果4天后，小齐开始哭闹不止、频频呕吐，最后神志迷糊，家人这才意识到事态严重，带他到当地医院拍片检查。

医生发现孩子脑部俨然出现了动脉瘤。病人年纪小，手术风险太大，12月2日，小齐被转移到广州暨南大学附属第一医院。“才1岁就长动脉瘤，这种案例太罕见了。”暨大附一院神经外科主治医师文军说，动脉瘤一般多发于成年人，1岁的孩子怎么也会患上这么凶险的疾病呢？经过筛查，小齐的动脉瘤既不是感染性动脉瘤，也不是梅毒性动脉瘤，医生仔细询问病史，才得知孩子在发病4天前，意外从床上摔了下来。

手术：

开颅取出1cm动脉瘤

从床上摔下竟然能摔出动脉瘤？文军解释说，小齐摔跤时主要是头部着地。人的小脑和大脑之间有一层硬膜，动脉血管就在硬膜旁边，孩子摔下来时血管碰到硬膜受到损伤，从而血管壁内膜、中膜撕裂，血液流到血管壁，形成了夹层动脉瘤。

文军介绍说，动脉瘤一般采用微创治疗、介入治疗，但考虑到孩子太小，射线治疗对身体的长期影响比较大，团队讨论后决定直接开颅：“在动脉瘤病灶处开了一个4cm×4cm的切口，先把血吸除，再找到这颗直径不到一厘米的动脉瘤，用夹子把它夹起来。”据介绍，由于孩子的头部还在发育，开颅手术对她没有什么后遗症，预后良好。

警惕：

孩子摔跤后看其是否呕吐

文军表示，尽管孩子摔跤摔出动脉瘤是小概率事件，但家长也不能放松警惕。如果孩子因摔跤或其他撞击伤及头部，很容易出现剧烈头痛、哭闹、呕吐等症状，严重者还会出现继发性神志障碍。家长千万不能掉以轻心，出现以上这些症状应赶紧带孩子就医。（全媒体记者周洁莹 通讯员张灿城）