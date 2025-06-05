考前家长要适度“留白”

又到一年中高考季，有专家建议家长要学会“适度留白”。这个看似简单的建议，却让一些家长犯了难：到底什么才是“适度”？怎样才算“留白”？紧张备考之余，家长们切勿忘记，有时候最有力的支持恰恰是克制的陪伴。

当下最矛盾的现象莫过于：家长越是想要帮孩子，反而越容易帮倒忙。就像专家指出的那样，有些家长全天候监督学习，给孩子制定严苛的作息制度，美其名曰“确保备考效果”，事实上，这种全方位的干预正在剥夺孩子最宝贵的自主学习能力。更可怕的是，一些家长意识不到自己的行为已经越界，反而觉得“这都是为了孩子好”。殊不知，过度的关爱就像过量的肥料，非但不能促进孩子成长，反而会灼伤幼苗。

在饮食方面，这种过度干预表现得尤为明显。考前突击补充营养已经成为不少家长的惯常操作，仿佛多吃一口海参就能多考10分。实际上，突然改变饮食习惯反而可能带来肠胃不适，影响孩子考场发挥。对此，有医生建议，考试前后避免大幅调整饮食。但现实中，有多少家长能忍住不给孩子“加餐”？这种饮食上的过度干预，本质上反映的是家长内心无处安放的焦虑。

情绪管理是另一个重灾区。一些家长表面上对孩子说“放轻松”，自己却焦虑得夜不能寐。这种“说一套做一套”的表现，孩子们其实都看在眼里。有医生提出的“情绪红绿灯”理论很有启发意义：家长要学会在情绪激动时及时喊停，给自己平复的时间。特别是在考前焦虑紧张的氛围中，家长们尤其需要具备这样的情绪管理能力。

值得深思的是，家长的过度干预往往源于自身的心理需求。通过管控孩子的学习生活，家长获得了一种虚幻的掌控感，仿佛这样做就能确保考试成功。但教育心理学研究表明，适度的自主空间反而更能激发孩子的学习动力。那些懂得“留白”的家长，往往能培养出更有韧性的孩子。正因如此，高考前夕，父母有效支持孩子的关键在于保持平常心，避免自己的焦虑情绪转移到孩子身上。不论是在考前、考中还是考后，家长都要调整好自己的情绪，审视并管理自己的内在状态，营造一个更稳定的环境，迎接高考带来的挑战。

适度“留白”的核心在于信任——信任孩子的自律能力，信任教育的过程，信任成长的力量。这种信任不是放任不管，而是在关键时刻懂得收手的智慧。就像中国画讲究留白一样，教育的艺术也在于知道什么时候该收手。留白不是空白，而是给孩子预留充足的成长空间。

家长应根据孩子的实际能力，设定合理的期望目标，避免过高的期待给孩子带来过大压力，并给予孩子充分的信任，让他们能按照自己的节奏安心备考。家庭氛围方面，尽量保持日常生活的节奏，多聊一些轻松愉快的话题，营造温馨和谐的家庭环境，避免让整个家庭都陷入“高考戒备状态”。一日三餐应定时定量，养成规律的饮食习惯，避免随意加餐或省略某一餐，同时尽量减少“大补”或颠覆日常食谱，以免引发肠胃不适等症状，甚至加剧考生的焦虑情绪。

在这个备考季，或许我们最该记住的是：考试终究是孩子自己的事。家长的过度干预，非但不能助力，反而可能成为孩子心理上的负担。学会适度“留白”，既是对孩子成长的尊重，也是对教育规律的敬畏。毕竟，最好的陪伴，有时候恰恰是适时的放手。