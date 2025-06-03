身上出现小红点可能是血管瘤

虽然血管瘤是一种常见的血管良性病变，且绝大多数位于体表。但有部分血管瘤位于深部肌肉或器官内，还有的会向周围组织蔓延生长，影响组织及器官功能。因此，对血管瘤要提高警惕，不能掉以轻心。

夏天到了，蚊虫更加普遍，一些小宝宝身上出现了“小红点”，随着时间的增长，红点面积不断扩大。不少家长以为这是普通的过敏或蚊虫叮咬，殊不知这可能是得了血管瘤。而前不久“一个女生晒用手电筒照手上血管的照片被网友看出血管瘤”的话题也引发了热议。一般的肿瘤需要进行各种化验检查才能发现，为什么有的血管瘤直接用肉眼就能看到呢？对此，科技日报记者采访了相关专家。

“肉眼看+影像查”可判断是否患病

“血管瘤是一种常见的血管良性病变，约占软组织肿瘤的7%，主要由血管内皮细胞异常增生形成。”5月29日，山西省肿瘤医院骨软组织肿瘤科副主任医师许刚接受记者采访时说。

根据相关数据统计，血管瘤在人群中的发病率约为1%—3%，其两个发病高峰年龄为6岁以下的婴幼儿和30岁至50岁的成年人，婴儿期血管瘤的发病率为4%—10%，其中早产儿发病率为30%。

为什么有的血管瘤直接用肉眼就能看到呢？

山西省肿瘤医院骨软组织肿瘤科副主任医师关哲说：“一些血管瘤部位表浅，好发于婴幼儿的头颈部，因此肉眼能看出来。早期婴儿会出现局部皮肤红色斑点或斑块，逐渐增大形成红色或紫红色隆起肿块，表面呈草莓状，伴有皮温升高，局部压痛，触诊有波动感。”

而新闻中的女生通过手电照射就能判断是否患有血管瘤，则是因为人体组织透光度的差异。许刚解释说，人体的正常皮肤组织对手电筒“光照”（红光波长630nm）透光率为35%—40%，而血管瘤组织对手电筒“光照”透光率为8%—15%。因为透光率不同所以在红色透光区内会呈现出明显的深色阴影。这个方法对厚度大于3毫米的血管瘤检出率可达78%。

然而，这一方法并不是万能的。许刚说，在皮肤和肌肉菲薄的部位，由于血管瘤含液量高，光照时显示红光团块。但血管瘤也可发生于体内，特别是肝等内脏器官。在肌肉深部或内脏器官的血管瘤无法应用此方法检测，需要超声或者影像学（核磁、增强CT）方法诊断。

或将引发严重并发症

“我们常见的血管瘤专业术语叫作‘血管畸形’，往往出生时就存在，随着人的生长发育而进展。”南京明基医院血管外科副主任医师单绍银介绍说，绝大多数的血管瘤位于体表，有部分血管瘤位置较深，还有的血管瘤会向周围组织蔓延生长，影响组织及器官的功能。

他曾接诊过一位15岁的女孩，血管瘤从大腿一直蔓延到小腿，深达关节内，就诊时已经出现行走不便、腿一按就疼的情况。“这类患者的血管瘤面积大，边界也不清晰，手术操作复杂，虽然没有截肢，但是关节功能已经受到了严重影响。”单绍银说。

此外，许刚指出，血管瘤的危害程度会因其类型、大小及位置的不同而有所差异，有些血管瘤对健康无不良影响，而有些则可能引起严重的并发症。比如，长在肝脏内的血管瘤，可能压迫肝内胆管，导致胆汁排泄不畅，引起黄疸；颅内血管瘤更是凶险，一旦破裂，会导致脑出血，引发头痛、呕吐、意识障碍，甚至偏瘫、失语，严重时可危及生命。

“婴幼儿血管瘤全身可发病，根据部位及局部皮肤特点可以分为高风险、中风险及低风险。需要积极治疗的是中高风险病变，如头面部、颈部、腋下、腹股沟、外阴、肛周等位置”。北京京都儿童医院小儿外科（血管瘤科）主任、主治医师刘戈说，这些区域如果不积极干预、任其发展的话，会严重影响外观，甚至损害五官发育及功能，或将引起局部皮肤破溃，继而引发感染。

及早发现及早干预

“婴幼儿血管瘤通常在患儿出生四到六周后即发生。这时婴儿皮肤娇嫩，病灶生长迅速，家长要随时关注孩子的疾病进展，避免抓挠病灶造成破溃，刺激病灶生长；注意病变部位及周边皮肤的保湿，及时来院面诊。”刘戈说。

她特别提醒，若血管瘤发生在婴儿体内深处（多发生在肝脏），家长通常不易察觉，因此要有新生儿体检意识，借助超声进行检查。日常如果发现孩子身上出现两处以上的血管瘤病灶，不管每处病灶大小，都建议及时来医院做腹部超声以排查肝脏等内脏的合并病变。

许刚表示，对于成年人来说，血管瘤发病更为隐蔽，一般情况下不会出现破裂出血，但体积较大者可出现压迫症状，比如肝区疼痛、腹胀等症状，人们要格外警惕身体出现的这些微症状。

单绍银提醒，当身体出现血管瘤体积快速增大、自发疼痛或触痛、反复出血或溃疡不愈合等表现时，这在提示血管瘤可能引发严重并发症或存在恶性风险，需要及时就医。尤其是出现重要功能损害时，比如特殊部位如眼眶部的血管瘤会导致眼球突出或视力下降、咽喉部的血管瘤会导致急性呼吸困难或者吞咽困难、脊柱部位的血管瘤会导致肢体麻木或者大小便失禁，就需要立即就医。“体积越大，血管瘤处理越麻烦，越难彻底根除。如果摸到皮下有肿块，不要置之不理，最好到医院检查。发现异常更要及时就医，尽早治疗非常重要。”单绍银说。

“确诊血管瘤后，在日常护理中对浅表皮肤黏膜血管瘤，应避免摩擦、受压，防止破溃出血或感染。其次需要观察其变化。定期记录血管瘤的大小、颜色、质地、活动度等内容。”关哲说，护理浅表皮肤黏膜血管瘤要保持清洁干燥，避免物理损伤，患者穿着衣物要选择柔软宽松的材质和款式。同时，确诊血管瘤后还应注意防晒，避免阳光直射，外出时使用防晒霜或遮阳工具，避免过热刺激。