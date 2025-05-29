全国爱眼日：近视会遗传吗？视力检查怎么做？专家解答家长关心的视力问题

6月6日是第30个全国“爱眼日”。许多家长都关心，如果父母有一方是近视，是否会遗传给孩子？孩子的视力检查应该从几岁开始？检查哪些项目？针对这些问题，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团成员、中华医学会眼科学分会眼视光学组副组长杨智宽教授进行了详细解答。

杨智宽教授指出，近视眼是由遗传因素和环境因素共同影响的。如果父母双方都有高度近视，孩子发生高度近视的风险极高。为了降低遗传因素的影响，家长应关注孩子的用眼环境和习惯，包括阅读距离、近距离工作时间、有效户外暴露时长等。

杨教授建议，孩子应从幼儿园和学龄阶段开始进行定期视力检查，至少一年两次，并建立视力档案。检查项目包括视力检查和屈光度检查。有条件的地方，还可以进行眼轴测量。

针对两个眼睛视力不对等的情况，杨教授解释说，这可能是屈光参差所致。一个眼睛正常，另一个眼睛可能是近视、远视或散光。家长应带孩子到正规医疗机构检查，确定真实的屈光状态，并进行矫正。杨教授强调，眼睛的发展遵循视觉发育规律和用眼负荷的轻重，好眼睛和坏眼睛的发展方向可以相互影响，但并不是坏眼睛把好眼睛带坏的。关键是根据每个孩子的具体情况，采取合适的防控措施。