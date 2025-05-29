中医药夜市为何火爆出圈

晚上逛个夜市，就能在小摊前把病看了，你有没有遇到这样的中医药夜市？近年来，中医药夜市在全国多地兴起。今年“五一”期间，辽宁省第二届中医药文化夜市省内巡展首站在沈阳拉开帷幕，单日客流量约5万人次。

从传统的针灸艾灸、拔罐推拿，到手把手教学“八段锦”“太极拳”等养生功法，再到香囊、安神药枕、中药棒棒糖等特色产品……中医药夜市巧妙融合了传统中医药文化的精髓与现代夜市经济的活力，让中医药以更加接地气的形式走进人们的日常生活。

中医药夜市持续火热，原因之一在于中医未病先防的理念与现代人进行日常健康管理的需求相契合。如今，人们愈发重视通过养生缓解压力，保持身心健康。从中式健康茶饮流行到三伏天晒背走红，从推拿科夜间门诊爆火再到中医药文化夜市出圈，中医药帮助人们在快节奏生活中找到便捷的日常养护方案。

中医药夜市出圈，离不开各地政府积极助力，不断探索创新中医药文化传播和服务模式。通过统筹协调，整合医疗资源、文化资源和商业资源，各地政府将中医夜市从最初的自发活动逐步打造成具有规模和影响力的综合性活动，吸引了更多商家、医疗机构和民众参与其中，中医药夜市的影响力和覆盖面进一步提升。

中医药夜市不仅丰富了居民的夜生活，也为中医药文化传播探索了一条接地气的路径。各地应针对中医药夜市建立健全管理制度，确保服务安全规范。同时，着力打造品牌效应，丰富夜市活动和特色产品，让更多人群尤其是年轻人更加直观地了解、熟悉并接受中医药。相关部门还可与医疗机构、社区等建立合作关系，共同加强中医药夜市的宣传推广和运营管理工作，持续传承创新中医药文化。