全国爱眼日：青少年白内障防治需警惕遗传风险，关注视功能保护

6月6日是第30个全国“爱眼日”。随着青少年眼健康问题日益受到关注，白内障等眼科疾病的防治也成为公众关注的话题。青少年白内障的病因复杂、早期症状隐蔽，如何科学防治？其手术治疗是否需谨慎？解放军总医院眼科医学部李朝辉主任分享了相关科普知识。

李朝辉主任指出，有白内障家族史的青少年需特别关注眼部健康。家族史主要分为两类：一是先天性白内障家族史，常为常染色体显性遗传，可能增加早发性白内障风险；二是青少年白内障家族史，需警惕遗传性或环境因素叠加导致的晶状体混浊。对于此类人群，建议每1-3年进行一次眼科检查，核心项目包括视力检查和裂隙灯检查，其他项目则根据个体情况补充。李主任强调，若出现视力进行性下降、眩光、复视或屈光度数异常变化，应及时就医排查早发性白内障。

青少年白内障的病因复杂，涵盖先天与后天因素。先天因素主要包括基因突变和孕期病毒感染，如孕早期风疹病毒、水痘疱疹等感染可能引发先天性白内障。后天因素则包括外伤、全身疾病（如糖尿病）、眼部炎症（如葡萄膜炎）及药物、营养不良等。李主任特别指出，青少年白内障的核心问题是视功能损害，典型症状包括视物模糊、看东西有“云雾感”及视力下降。他提醒，许多患者误以为是近视度数加深，需在验光同时进行裂隙灯检查，以排除晶状体混浊。

关于青少年白内障是否必须手术，李主任表示需根据晶状体混浊程度及对生活的影响综合判断。若晶状体混浊未严重影响学习、工作或生活，可暂不手术；若已显著影响视功能，则需通过超声乳化白内障手术进行治疗。目前人工晶体虽具备多焦点、散光矫正等功能，但无法完全替代自然晶状体的调节能力。因此，若自然晶状体尚可使用，应优先保留，避免过早手术导致术后视觉质量下降。