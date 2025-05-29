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人民优选来了

端午将至 这些小知识带你“粽”享美味

2025年05月29日09:49 来源：人民网

端午节来临，你准备好吃粽子了吗？喜欢什么口味的粽子？超市粽子怎么选？如何烹饪和保存？

人民优选来了——

本期指导专家：华中农业大学食品科学技术学院副教授 侯焘

(责编：乔业琼、高雷)




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