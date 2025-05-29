全国爱眼日：聚焦近视防控措施 有效降低近视风险

6月6日是第30个全国“爱眼日”，青少年近视防控一直是社会各界关注的热点话题。首都医科大学附属北京同仁医院副院长、首批国家健康科普专家魏文斌教授就近视防控问题进行了深入科普，为家长和孩子们提供了宝贵的指导。

魏文斌教授指出，青少年近视度数增长迅速，除了注意用眼习惯外，还有其他方法可以控制度数增长。首先，要控制用眼时间，尤其是长时间、近距离的用眼时间。其次，增加户外活动，户外活动是眼睛放松和防控近视最经济有效的措施之一。此外，养成良好的用眼习惯，包括正确的坐姿和阅读习惯，对近视防控也至关重要。平衡的饮食、充足的睡眠和定期眼部检查同样重要。在这些防控措施中，最关键的是对近距离、长时间用眼和科学用眼的监控。

谈到电子产品护眼功能，魏教授表示，虽然现代电子产品配备了一些护眼功能，但这并不能完全抵消电子产品对眼睛的负担和近视形成的影响。因此，即使有护眼模式，也不能不加控制地长时间使用电子产品。特别是对年龄小的婴幼儿，应禁止使用电子产品。对于幼儿园小朋友，要严格控制每天使用电子产品的时间，小学生也不应超过一个小时。

魏文斌教授强调，通过科学用眼、增加户外活动、养成良好习惯和合理使用电子产品，可以有效降低近视风险。另外，在医生指导下，采取综合防控措施，包括使用OK镜、低浓度阿托品点眼、功能性眼镜以及改善阅读习惯等，可以帮助青少年控制近视进展或预防近视的发生。