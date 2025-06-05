推动“情绪消费”健康有序发展

消费是拉动经济增长的主引擎，扩大消费是稳增长的最大确定性。习近平总书记指出：“要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来。”4月25日召开的中共中央政治局会议指出：“要提高中低收入群体收入，大力发展服务消费，增强消费对经济增长的拉动作用。”近年来，服务消费成为拉动消费增长的重要引擎。贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，要准确把握我国服务消费发展趋势和潮流，释放服务消费发展潜力，为高质量发展提供有力支撑。

当前，“情绪消费”正在成为我国服务消费的一个新热点。消费者在情绪消费中更加注重产品和服务对精神文化需求的满足，从而获取情绪价值和精神支持。情绪消费的兴起，不单体现了个人消费行为的变化，也是时代发展的写照。随着经济社会发展，人们对美好生活的向往不再仅停留在物质层面，而是扩展到精神层面。一些帮助释放焦虑情绪、提供情感陪伴的新型产品和服务，从传统意义上看似乎实用性不强，却因承载情感价值而成为消费新热点。比如，今年“五一”假期，各地景区推出沉浸式体验项目，年轻人为演唱会来一场说走就走的旅行；又如，在电商平台上，“禁止蕉绿”水培香蕉、“放青松”盆栽香松等桌面绿植销售火爆；此外，人工智能与一些情绪消费产品的融合，增加了消费者的选择，丰富了消费体验。

相较于传统的产品和服务，不断更新的情绪消费新产品、新场景、新业态、新模式更加注重消费者的体验与感受，是更好顺应居民消费需求变化、改善民生福祉的务实举措，有利于满足人民群众更高层次、更加多样的美好生活需要，也有利于拓展就业渠道、增加劳动者收入；是全方位扩大国内需求的重要抓手，为扩大服务消费带来了新机遇、提供了新动能，有利于进一步挖掘消费潜力；是加快动能转换的有效途径，有利于带动生产和投资，打通供需衔接的堵点断点，形成供需互促、产销并进的良性循环，为产业结构优化和经济高质量发展提供动力。

年轻人视野开阔、精力充沛、好奇心强，渴望展现个性，通过体验式消费能够获得与众不同的体验，满足自我表达与个性彰显的需求，找到身份认同与情感共鸣，是情绪消费的主体。同时，移动支付、物联网、大数据、人工智能、虚拟现实等新技术在服务领域加快应用，丰富了多元化消费场景，为情绪消费创造了条件。一些景区和企业抓住机遇，通过数字化改造、声光电技术等，打造更具沉浸感和文化味的消费场景，提供更丰富多样的产品和服务，推动情绪消费发展壮大。

同时也要看到，当前我国情绪消费发展还存在一些短板。比如，供给质量和效率有待提高，产品和服务质量参差不齐，部分商家粗制滥造；存在隐私和数据安全风险，一些情绪消费产品和服务涉及消费者个人隐私，可能存在泄露、滥用用户隐私数据的风险；市场监管有待进一步健全，情绪消费是一种跨界融合、灵活多变的新业态，其产品和服务的边界较为模糊，给市场监管带来了新挑战；等等。为此，要顺应情绪消费发展趋势，补齐短板弱项，在更好满足人民群众对美好生活向往的同时，为高质量发展提供重要动力。可从以下几个方面着力。

丰富消费供给。综合运用财政、税收、金融等政策手段，加大对包括情绪消费在内的服务消费支持力度。激发经营主体活力，鼓励企业创新产品和服务的模式和业态，推动情绪消费产品、内容、服务创新突破，打造数字化、智能化、沉浸式服务体验。聚焦主要消费群体，挖掘、培育产品和服务背后的情绪价值，更好满足消费群体情绪情感价值诉求。比如，可丰富文旅消费场景，鼓励各地围绕传统节日、法定假日和暑期等旅游旺季，举办惠民文旅消费促进活动，鼓励发展沉浸体验、数字艺术、线上演播等新业态。同时，加强对包括情绪消费在内的服务消费的统计监测和分析，及时掌握市场动态，及时调整优化政策举措，共同促进情绪消费高质量发展。

优化消费环境。通过制定出台相关规章制度、明确准入和服务标准、建立投诉预警和处置机制等手段，完善情绪消费产品规范和服务标准，营造便利、放心、优质的消费环境。加强服务消费监管，引导相关经营主体诚信合规经营，同时加大对相关领域侵权行为的打击力度，切实维护消费者合法权益。加强包括情绪消费在内的服务消费基础设施建设，提高服务消费的便利性。加强品牌培育，打造一批具有国际竞争力的情绪消费品牌，着力提升品质和形象。

守好安全底线。运用法律法规有效保障用户的隐私权益，建立健全相关的安全保障机制。比如，对于人工智能陪伴等产品，推动算法公开透明，防止个人数据被滥用。鼓励消费者树立理性消费观念、提升理性消费意识，增强消费风险防范意识和信息安全底线思维，注意甄别把握好情绪消费的边界，审慎选择产品和服务。此外，要引导消费者注重在现实生活中构建良好的人际关系，避免陷入社交孤立和情绪孤立，真正实现精神愉悦和心理满足。

（作者为对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授）

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 09 版）