东南亚水果从这里“抢鲜”上市（身边的经济故事）

车水马龙，鲜果飘香。上午9时，广西友谊关口岸，一趟满载20吨越南菠萝蜜的冷链车进关。

“验放只需10秒。”凭祥市富万耐贸易有限公司总经理兼报关员李俊文说，“现在，到顾客餐桌的菠萝蜜更新鲜了。”

李俊文从事报关行业9年，在她看来，水果通关最怕“堵”。“以前通关时间长，平均通关时间2天多，有一回，600公斤榴莲开裂，损失上万元。”

水果保鲜拼时效，商家、货代、司机等对通关提速的呼声迫切。海关等部门回应——要让通关更便利、更智能。

变化发生在身边。2023年7月，友谊关口岸升级应用出入境车辆边检快捷通关系统，单车验放时间与2020年前相比压缩75%。

10时，李俊文拿出手机，登录“智慧友谊关”应用程序，查看水果通关进度——“单证状态：已分配检查台”。“瞧，菠萝蜜已经开检。”李俊文说。

开柜、拍照、卸货、抽检……在查验平台，富万耐公司查验员李海政配合海关关员比对植物检疫证书、原产地证书等资料，很快就完成了菠萝蜜查验。

“智慧友谊关”应用程序立即更新状态：“查验完成”。“我们可以通过手机应用程序实时跟踪查验状态，效率大幅提升。”李海政说。

过去，水果通关手续麻烦，流程复杂。排队取号、等待叫号、签字放行、引导车辆停靠……“‘堵’的时间长了，肯定耽误水果销售。”李俊文说，“现在，水果进口更方便了。信息化系统集成到企业端手机应用程序，在线上就能完成各类通关手续。”

除了推出智能化报关应用程序，友谊关口岸还设置了进口农产品绿色通道。2023年，友谊关海关推出智能查验辅助管理系统，实现车辆智能化调度。2024年4月，检疫实验室从南宁搬到口岸现场，并实现视频回溯，大幅缩短检验检疫时间。

通关便利后，数据会说话。压缩货物等待时长20%，口岸查验平台翻台率提升35%，企业等待检疫处理时长缩短3.5个小时……

通关提速，外贸升温，水果贸易“火热”折射口岸旺盛活力。友谊关海关统计，2024年，经友谊关口岸进口水果82.5万吨、200.6亿元，占广西口岸近八成。今年1—4月，经友谊关口岸进口水果21.3亿元。

“通关更快，损失少了，收入高了。3年前，我们报关货值一个月1000万元，如今一个月5000万元，还带动周边村民50人就业。”李俊文说。

进口忙，消费旺，消费者“果盘子”愈加丰富。友谊关从前只有“火龙果季”，现在四季皆是“水果季”，菠萝蜜、榴莲、荔枝、西瓜等水果应有尽有。富万耐公司业务员刘喜梅说：“企业冷链车从平均一天一柜增长到六七柜。”

友谊关口岸以北，货场接驳的车辆来来往往。还没到中午，20吨菠萝蜜已在去往浙江嘉兴的路上。“通关更便利后，公司业务已拓展到北京、上海、江苏、浙江等地。”刘喜梅介绍。

“如今，水果从口岸到餐桌只需48个小时。东盟水果走俏全国，我们的生意肯定会越来越红火。”李俊文充满信心。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 08 版）