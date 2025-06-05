银发旅游，如何适老又悦老？（深阅读·文旅新观察）

5月19日，银发游客在上海火车站站台登车，开启康养之旅。

新华社记者 王 翔摄

台儿庄古城景区线上实景地图截图。

台儿庄古城景区供图

从商务部、文化和旅游部、国铁集团等9单位印发文件鼓励增开银发旅游列车，到中办、国办印发《提振消费专项行动方案》提出积极发展银发旅游，今年以来，银发旅游持续受到关注。

当前，我国已进入老龄化社会。随着经济社会的发展，老年人更加注重生活质量，不少人对休闲旅游等有着强烈的需求。据中国旅游研究院测算，“十四五”末，我国出游率较高、旅游消费较多的低龄健康老年人将逾1亿人。

加强服务保障的银发旅游列车驶向大江南北，景区从线上线下发力提供适老化服务，旅居产品不断升级满足个性化需求……多地在出行交通、景区设施、旅行产品等方面优化老年游客体验。近日，记者跟随银发族，看文旅发展如何适老又悦老。

旅游列车——

休闲慢游 省心省力

阳光明媚，窦天怡早早来到上海虹桥火车站的安检口，等待和40多位老年朋友会合。窦天怡是上海铁路文旅传媒集团公司上铁国旅公司导游，他们将一起乘坐“乐游长三角”银发旅游列车前往浙江嵊州，进行三天两晚的“乘高铁走诗路”休闲之旅。

走到安检口附近，陆柏荪夫妇便看到了窦天怡挥舞的小旗子。“我跟着小窦出去玩过好多次了。”陆柏荪说，“以前我一到高铁站就晕头转向。搭乘银发旅游列车，有小窦全程带着，还可以走快速通道，我们不用急着找座位、放行李，省心多了。”

近年来，铁路网越织越密，串联起丰富的文旅资源，不少老年人选择乘高铁旅行。去年开始，上铁文旅传媒集团公司推出面向老年人群体的银发旅游列车。

“高铁车次多、客流量大、途经景点多。而老年人可能不擅长查线路、做攻略，步行速度也相对较慢。”上铁文旅传媒集团公司上铁国旅专列部经理王娟介绍，因此，银发旅游列车采取一价全包的模式，包含交通、食宿及大部分景点门票等费用。线路方面，通常选择早上发车、傍晚回到上海的高铁班次，更符合老年人的作息，同时将老年游客坐高铁的时间控制在2小时以内，让老人把更多精力用在欣赏风光上。

列车上还请医生提供健康宣传和咨询服务，并配备了医药箱，包括速效救心丸、血压计等药品和医疗仪器。

“老年朋友应该如何预防心血管疾病？”列车发动后，上海长征医院神经内科医生王文昭夹着扩音器，站在过道和旅客们交流。“我们抓住机会在列车上问了不少问题。”陆柏荪说。

据悉，上铁集团正在对多组列车进行适老化改造：调整通道门槛坡度，确保平稳通行；在卫生间、淋浴间等处增设扶手、坐便器，采用防滑地面；增设专门医疗区，配备基础医疗设备……为银发游客创造安全、便捷、舒适的乘车环境。

智慧景区——

导览贴心 安防放心

“儿子给我做了详细攻略，但到景区门口，我还是有点摸不着头脑。”在山东省枣庄市台儿庄古城东门前，72岁的南京游客赵凤兰有些不知所措。

景区志愿者快步迎上：“大娘，60岁以上免票，刷身份证直接入园。”赵凤兰掏出身份证，贴上智能检票机，“嘀”的一声，闸门开了。

青砖黛瓦，运河蜿蜒，人群熙熙攘攘。赵凤兰漫步古城，抬头看，醒目的景区导览图和路标跃入眼帘，景点、公厕等位置一清二楚，每一个标识都采用大字号、高对比度设计。

针对老年游客的“寻路焦虑”，台儿庄古城在线下设置100多处导览图和路标，并利用多媒体屏和音响广播实时发布景区信息；线上，在“古城智慧旅游平台”上推出实景地图，游客点击屏幕，就能查看自己的位置和周边设施。“我们将景区吃住行游购娱等要素都整合到‘古城智慧旅游平台’。”台儿庄古城旅游集团总经理吴斌介绍，景区也组织了志愿者帮助老年游客解决出游问题。

正午，跟着“古城智慧旅游平台”导航，赵凤兰找到一家面馆，用餐后却发现随身旅行袋不见了。

“是不是落在哪了？您可以按柱子下面的红色按钮。”面馆老板指着不远处的一根蓝色立柱说。

赵凤兰按下“紧急报警”键，指挥中心应答声传来。不到10分钟，工作人员带着赵凤兰落下的旅行袋赶来。

“游客能够迅速找回丢失的物品，要归功于覆盖景区的智慧安防系统。”吴斌说，如果有老人走散，系统能通过衣着特征快速锁定；物品遗失后，可智能识别、快速回溯20天内的监控轨迹；景区还增加了报警呼叫、AED等设施。

来到非遗展馆，赵凤兰入了迷：鲁南皮影戏中的人物在光影里活灵活现，柳琴戏的唱腔在立体声场中回响……景区实施的非遗资源数字再现工程，深受老年游客喜爱。

“未来景区将继续优化服务，让老年人游览古城更加从容。”吴斌说。

旅居产品——

细致关怀 个性服务

“70岁啦，原先上楼梯不用休息，现在要走走停停喽。”云南德宏傣族景颇族自治州芒市雷崖让山的木栈道楼梯上，在当地旅居的李继健停下脚步，平复着呼吸。她头戴草帽、身着长裙，着装很有当地特色。

“按您的节奏，咱慢慢来。”她的旅居管家肖和平在一旁轻声说。

李继健退休后爱旅游，因患有哮喘、高血压等，她选择旅游产品时，十分重视行程节奏。“旅行团一般节奏比较快，容易休息不好，不适合我。”李继健要求行程悠闲、住宿安静，“我喜欢深入感受一个地方的风景和生活方式，所以选择旅居。”

像李继健这样来云南旅居的老年人不在少数。

安全、舒适是他们的共性需求：面向老年人的旅居产品中，住所通常实施了适老化改造，安装电梯是标配，浴室里的沐浴凳、马桶旁的扶手等设施也十分贴心；餐品则会注意清淡、好消化。

深融入、慢生活是他们的旅行态度：他们的行程中，不仅有在洱海边骑行、去苍山徒步，还会逛菜市场、学民歌小调、练泡茶技艺。

面对银发旅居的新发展，从业者主动提升服务能力。“我们不断延长服务链。比如，在老年人出行前就给他们发送‘出游笔记’，方便了解目的地、熟悉行程，减少‘出行焦虑’。”肖和平已经从事旅居管家3年，积累了不少经验，“为满足大家的个性化需求，不少旅居管家还慢慢成为具备讲解、摄影、修图等技能的多面手。”

德宏州文旅局副局长杨旻介绍，德宏州积极建设康养综合体，开发特色旅游线路，组织体育惠民活动，“比如2025年春节期间我们免费开放网球场，赢得许多旅居老年游客的点赞。”

近年来，云南吸引了众多银发游客，占比超过半数。云南省旅游业协会会长袁兵说：“我们调研发现，要服务好旅居的银发游客，还需进一步完善旅游医疗救助体系和旅游保险机制，增加人文关怀。”

本期统筹：刘静文 版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 04 版）