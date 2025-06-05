产后如何管理体重（服务窗）

怀孕期间体重增加是正常现象。不少女性产后为了尽快恢复身材，开始了节食和运动。对此，浙江省西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院妇科副主任医师牛诤说，“产后立刻减肥，容易影响身体恢复，对宝宝的成长也没有好处。相反，要保证充足的休息和营养摄入，促进伤口愈合，为后续的体重管理打好基础。”

对于产后女性来说，想维持健康体型，要掌握正确方式方法。“产后肚子松弛，和生产完身体的变化有关。”牛诤说。

首先是腹直肌分离。腹直肌具有保护腹腔脏器，维持腹内压，参与完成排便、分娩、呕吐和咳嗽等功能。怀孕时，妈妈的子宫不断增大，腹部皮肤、筋膜、腱膜、肌肉等都极度扩张，腹直肌中间的腹白线也向两侧分离。生产后，子宫和内脏并不能马上复位，分离的腹直肌也不会立刻恢复。

其次是骨盆前倾。骨盆有支撑身体结构的作用，还可以保护子宫和膀胱。在怀孕4周后，骨盆开始出现松弛情况，随着胎儿体重增加，身体为保持平衡可能通过骨盆前倾代偿。

那么，产后应如何进行体重管理？

健康合理饮食。产后饮食应注意均衡营养，避免高油高糖食物，增加蛋白质、膳食纤维摄入，如瘦肉、蔬菜等，避免暴饮暴食。

如有条件，可选择母乳喂养。这不仅能为宝宝提供优质营养，还能帮妈妈消耗热量，对减肥大有裨益。与相应年龄段的女性相比，母乳喂养者每日需额外消耗约400大卡，应重点补充蛋白质（鸡蛋、瘦肉）、钙（牛奶）、铁（红肉、菠菜）等。

正确适量运动。“不先修复损伤就盲目运动，很容易受伤。”牛诤说，跑步、跳绳、开合跳以及一些需要跑跳的瘦身操，会给盆底肌带来更大压力。

牛诤建议，产后6个月到1年再规律运动。因为，雌激素、孕激素等逐渐回归孕前水平，脂肪代谢效率提升，孕期被挤压的脏器（如胃肠、膀胱）逐渐归位，运动安全性提高。

产后6个月，可进行一些修复性训练，比如凯格尔运动，收缩盆底肌5秒，再放松10秒，每天50次，改善漏尿问题。腹式呼吸，采用仰卧屈膝，吸气鼓腹，呼气收腹的方式，每天3组，每组10次，修复腹横肌。

随着身体的逐渐恢复，可以增加运动强度，比如徒手深蹲、弹力带划船等，每周2—3次，但需要避免跳跃等对盆底肌压力大的运动。还可以尝试普拉提，它的动作舒缓，能精准锻炼到深层肌肉，既有助于修复身体损伤，又可以高效塑形。需要注意的是，运动过程中如果出现身体不适，应立即停止并咨询医生。

保持充足的睡眠和调整心态也很重要。睡眠不足易导致代谢紊乱，增加腹部脂肪囤积，合理安排休息时间有助于身体机能恢复。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 14 版）