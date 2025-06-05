3月末的清晨，云南墨江哈尼族自治县人民医院五官科住院部出现了一个佝偻的身影。上海瑞金医院援滇帮扶专家徐赫医生交完班，正准备去门诊时，74岁的吴爷爷拦住了他。

一周内，吴爷爷已经是第三次到访了。他的诉求只有一个，请上海专家为他做手术，割掉一个长在脸上的黑色肿瘤。

这个诉求让医生犯了难。吴爷爷患有晚期恶性黑色素瘤，已多处转移，长在右侧鼻孔的肿瘤就是一个转移灶。他还患有尿毒症、高血压、冠心病等，从治病角度看，手术治疗意义不大，还有诸多风险。

在徐赫的要求下，当天下午，吴爷爷的老伴来到医院。徐赫告诉她：“大爷这个肿瘤已经在全身多处转移，目前治疗手段有限。单纯切除脸上的肿瘤对疾病没有帮助，甚至会刺激肿瘤，局部切除还涉及面部缺损修复。术后可能会有刀口长不好、感染的问题。肿瘤局部复发的可能性也不小……大爷可能只剩下半年左右时间，这个手术我们还做吗？”

“如果老伴想做，我支持他。”吴爷爷的老伴回答。

经过更详细的体格检查，徐赫发现吴爷爷左脚趾也有转移的肿瘤，还会流出血水、散发恶臭。吴爷爷很苦恼，想把脚上的瘤子也去掉。

后来，由徐赫发起，墨江县人民医院组织了包括肾内科、麻醉科、骨科、呼吸内科、心内科、重症医学科、血液—肿瘤科等科室参与的多学科讨论，科室主任们从各自角度详尽分析和讨论吴爷爷的病情，明确了手术治疗方案及相关风险和利弊。

将讨论内容和治疗方案等告诉两位老人并详加解释后，徐赫如实告知了吴爷爷他的病情。没想到吴爷爷直言：“我知道自己活不长，我只是不想在剩下的时间里带着脸上的肿瘤。”

“好，我们尽力。下次透析完，我们给您做手术！”徐赫说。

考虑到吴爷爷身体不能耐受全麻，医院决定在腰麻下进行脚趾切除，随后在局麻下做了鼻面部肿瘤扩大切除手术，并实施面部缺损皮瓣修复术，以便减少术后缺损对面部表情的影响。手术方案还得到了上海瑞金医院耳鼻咽喉科主任郎军添的远程指导，他手绘了鼻唇沟穿支岛状皮瓣皮下隧道修复示意图。在上海专家与本地医生的共同努力下，这台墨江县人民医院五官科首次开展的皮瓣修复手术顺利完成。

术后，吴爷爷得到了悉心照料，虽然经历过伤口感染、强化治疗，但如今恢复良好。术后随访，两位老人露出了久违的笑容。

“我们不仅要提升科研、临床能力，还要有人文关怀能力，用有限的医疗力量创造更多的价值。”徐赫说。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 14 版）