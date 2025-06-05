这场手术，托起生命的尊严（民生观）

当医学无法阻挡死亡的脚步，守护生命的尊严与体面，同样是神圣的职责

癌症晚期、全身多处转移，肿瘤挤压鼻腔，导致呼吸困难、面目难辨……74岁的患者表示“不想最后这段日子，还顶着这张脸活着”，想“干干净净地离开”。从专业角度考虑，实施肿瘤切除手术对延长生命是“无效”的，但它能满足患者最后的心愿，捍卫生命的尊严。在遵循医学规律的前提下，医护人员为他实施了手术。这体现了医学人文关怀的价值，带给我们感动与思考。

关注患者的心理需求和生命尊严，彰显医者仁心。有时治愈、常常帮助、总是安慰——医学不是万能的，但以患者为本的心能驱散绝望、照亮黑暗。这个案例中，患者强烈的手术意愿源于对生命尊严的渴望，他想以干净整洁的面容和体面的状态度过人生最后的时光。医生满足其诉求，正是将目光从单纯的疾病治疗转向对患者心灵和情感的关怀，让患者感受到被理解、被尊重。

精准回应患者特殊诉求，展现医者担当。面对复杂的病情，10多个科室专家为老人制订了极其细致的手术方案。后来，手术不仅帮他切除了肿瘤，实施了面容修复，也为他生命末期的尊严提供了保障。为患者整合资源、攻克难题，这不仅体现了强大的能力，也展现了无畏的担当。

这台手术或许治不了病灶，却治愈了患者及其家属的内心。《医学人文关怀提升行动方案（2024—2027年）》要求，坚持“以患者为中心”，大力开展医学人文教育，加强医学人文关怀，增进医患交流互信，构建和谐医患关系。这个案例正是对这一要求的生动诠释。当医学无法阻挡死亡的脚步，守护生命的尊严与体面，同样是神圣的职责。这不仅关乎技术进步，也彰显了人性的光辉。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 14 版）