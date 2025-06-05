2025人民好医生心血管健康科普行动在沪启动

当前，心血管疾病的发病率和致死率仍居高位，是全社会面临的公共健康挑战之一。为发挥科普在心血管防治领域的积极作用，6月1日，由人民好医生客户端发起，中华医学会科学普及分会、中国医师协会医学科学普及分会指导，昆药集团“777”品牌公益支持的2025人民好医生心血管健康科普行动在上海启动。院士、专家齐聚一堂，以科学普及为纽带，凝聚全社会力量，助力提升公众健康素养，推动心血管疾病防治关口前移。

“科普是一座桥梁，连接着专业医学知识和广大群众。做好心血管疾病防治，既要发挥医疗机构和医务工作者的专业作用，把‘早’的概念和方法普及全社会，也需要广大群众积极参与，强化个人健康责任。”中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波勉励医务工作者，要做“会科普”的医生，把专业的医学知识转化为通俗易懂的语言，把复杂的病理讲成生动的故事；要做“爱科普”的医生，在繁忙的诊疗工作中见缝插针，把每一次医患交流转变为健康教育的良机；要做“精科普”的医生，针对不同人群的特点，创新科普方式，让健康知识真正走进千家万户。

2025人民好医生心血管健康科普行动启动现场。

据了解，2025人民好医生心血管健康科普行动将覆盖全国千余所医疗机构，葛均波及北京大学第一医院心内科首席专家霍勇，武汉亚心总医院院长苏晞，复旦大学附属中山医院科研处副处长、心内科肿瘤心脏病亚专科主任程蕾蕾，重庆医科大学附属第一医院心血管内科主任罗素新，东南大学附属中大医院心血管内科科主任、东南大学心血管病研究所副所长马根山，解放军南部战区总医院心内科首席专家向定成，阜外华中心血管病医院副院长、党委副书记、心血管内科主任高传玉，成都中医药大学附属医院心内科副主任孔令秋组成专家委员会，后续将开展科普作品评审指导工作，助力全国医生共同构建精准、科学的心血管健康知识体系，全方位守护公众心血管健康。