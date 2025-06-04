消除7个误区，更好读懂蛋白质！

在追求健康饮食的当下，不少人对如何科学摄入蛋白质十分关注。有人认为优质蛋白质特指动物蛋白；还有人相信蛋白质吃得越多越好，并坚持认为需要摄入特定的蛋白补充剂……

以上这些认知误区不仅会误导饮食选择，还会影响身体健康。本期《人民优选来了》邀请北京大学公共卫生学院教授马冠生，为大家揭开蛋白质的真相。