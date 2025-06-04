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人民优选来了

@考生和家长 高考生心理调适指南请查收

陈子源

2025年06月04日15:01 来源：人民网

2025年高考已经进入最后冲刺阶段，对于考生们来说，该如何将压力转化为动力，从容迎接这场青春的考验呢？一起了解一下吧！

本期指导专家：中国科学院心理研究所研究员 李娟

(责编：王仁宏、吕骞)




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