孩子出现频繁眨眼、干眼等症状如何用中医调理？专家解答

3日，国家中医药管理局召开健康中国中医药健康促进主题发布会之“中医药与儿童青少年健康”专题发布会。会上，有记者提问：现代社会，手机、电视、电子产品特别普及，孩子们盯着屏幕的时间也都延长了。经常会出现频繁眨眼、干眼或者视疲劳这样的病症，在中医方面有哪些调理的措施？全国中医药儿童青少年近视防治中心主任亢泽峰对此进行了解答。

亢泽峰称，眼疲劳、干眼、近视等，这类疾病发病率非常高，表现为眼部干涩不适、疲劳、频繁眨眼等症状，中医药在预防和改善这些症状方面，有着丰富的经验和方法、独特的疗效优势。

亢泽峰指出，眼保健操是一种非常好的可以广泛推广应用的方法，它也是穴位按摩的一种，要做到“准确、足量、足时、持久”八字方针，不光孩子做，大人也可以做，坚持每天两次。穴位按摩则可选择睛明、四白、承泣、丝竹空、太阳穴等穴位。

此外，亢泽峰表示，通过辨证应用相关中药进行眼部熏蒸也可以改善这些症状，通过中药成份溶入水中加热，将蒸汽作用于眼部，能够促进眼部的血液循环，调解泪液分泌，缓解眼部不适、改善干涩、疲劳、异物感等症状，比如利用菊花、决明子、枸杞子、桑叶等等泡水加热熏蒸。在家庭环境中，操作起来也是非常简便的，可以用这些中药当做茶饮来冲泡，茶水煮好后利用它散发的热气对眼部熏蒸，来放松眼部，熏蒸后直接饮用茶汤即可，这个方法不仅孩子可以用，家长都可以使用，但是要注意熏蒸的距离，避免烫伤。

亢泽峰还指出，“中医适宜技术刚才提到耳穴压丸技术，包括揿针、梅花针等等也可以用于干眼、视疲劳的预防和治疗，通过内服中药调节全身脏腑，临床都取得了很好疗效，尤其是对中重度干眼、视疲劳，可以极大改善我们这些患者朋友的症状，预防复发。但要在专业医生指导下使用。”