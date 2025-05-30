多名药师涉嫌“挂证”多家定点零售药店

5月28日，国家医保局公布定点零售药店药师涉嫌“挂证”情况。记者查阅发现，此次公布的出现在多家定点零售药店药品费用明细中的药师超过9000人，近300人涉嫌“挂证”的药店数达到两位数，6人涉嫌在百家以上药店“挂证”，其中疑似“挂证”机构数最多的药师疑似在198家机构“挂证”。

2021年2月1日起施行的《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》规定，定点零售药店应至少配备1名取得执业药师资格证书或具有药学、临床药学、中药学专业技术资格证书的药师，且注册地在该定点零售药店所在地。

上述办法同时要求，零售药店与药师须签订1年以上劳动合同且在合同期内，以确保药师为参保人员提供持续稳定的药学服务。驻店药师应在职在岗，不得挂名、兼职，营业时间内必须有药师提供药学服务，保障参保人员用药安全、合理、有效。

那么，涉嫌“挂证”是如何被发现的呢？国家医保局介绍，医保系统结算数据显示，某药师2025年4月1日9时26分在内蒙古呼和浩特市给患者审方售药，仅仅两分钟后，同一药师又出现在内蒙古包头市审方售药。一药师4月24日凌晨在新疆乌鲁木齐市审方售药，同日上午10时许又在山东烟台市审方售药。

针对上述情况，国家医保局对全国定点零售药店4月份以来的医保系统结算数据进行了筛查分析，发现部分药师姓名（对应同一身份证号）出现在多家定点零售药店的药品费用明细中，可能存在药师信息被假冒或药师“挂证”的违规情况，涉及24个省份、23997家定点零售药店、9563名药师。

国家医保局对疑似“挂证”情况进行了分类统计，135名药师疑似跨省份“挂证”，792名药师疑似本省份跨市“挂证”，8583名药师疑似同地市跨机构“挂证”。其中疑似“挂证”机构数最多的药师所在省份为湖南，疑似“挂证”机构数达到198家。

国家医保局要求，相关药师立即开展自查，如在不知情情况下，被定点零售药店假冒信息或“挂证”的，要及时收集相关材料，主动联系当地医保部门说明情况，坚决杜绝“挂证”行为。

为核查相关信息，保障参保人用药安全和医保基金安全，维护正规注册药师合法权益，国家医保局要求相关定点零售药店全面检查本单位药师配备、岗位职责履行等情况。对于存在的问题制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限，加强国家医保信息服务平台中药师信息动态维护。

下一步，相关医保部门将对统筹区内可能存在药师被假冒或“挂证”的定点零售药店进行认真核查，省级医保部门须在今年6月30日前向国家医保局上报核查结果。对检查中发现的问题依法依规分类处理。对查实存在药师被假冒或“挂证”或未按规定提供药学服务等违规行为的定点零售药店，医保部门将视情节轻重给予约谈、限期整改、暂停医保服务协议、解除医保服务协议等处理；对涉及违反药品经营管理有关规定的，移送药品监督管理部门处理；对涉及违法犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。