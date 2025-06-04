湖南试点实施门诊慢特病待遇“免申即享”

“由于您满足冠心病PCI术后特门待遇免申即享的条件，现已经为您申请冠心病PCI术后特门待遇，有效期2025-06-01至2028-05-31。”5月下旬，马先生收到一条来自湖南省医保局的短信。

据悉，马先生因突发胸前区疼痛前往医院就诊，经医生诊断，他接受了“冠心病PCI术”，并在手术中植入3枚支架。马先生在办理出院结算当天便收到上述短信。“以往听朋友说，申请这些门诊慢特病待遇要准备很多材料，还要跑好几个部门，没想到现在医保政策这么好，待遇直接就送到家门口，这可真是太方便、太贴心啦！”马先生说。

近期，湖南省医保局全面推行“湘医保·心服务”惠民提效28项举措，深化医保服务变革。其中“冠心病PCI术后”门诊慢特病待遇“免申即享”服务日前已在省本级试点实施，马先生成为这一举措落地后的首位受益者。

自2025年5月30日起，湖南省医保局充分运用数字化手段，优化门诊慢特病待遇评定流程。通过医保结算系统的大数据提取与筛选，精准锁定符合条件的参保群众。系统会自动提取参保人在定点医疗机构联网结算的就诊记录，凡诊断明确且符合“冠心病PCI术后”认定标准的患者，无需再提交繁琐的申请材料，无需漫长的等待审核，系统自动匹配录入，使其第一时间享受门诊慢特病待遇，并及时以短信形式告知参保人待遇享受结果。

这种“零材料”“零时限”“零跑腿”的创新服务模式，打破了以往门诊慢特病待遇申请环节多、时限长的困境。

据了解，自2024年3月起，湖南省医保局依托“湘医保”APP，已成功实现31个门诊慢特病待遇的无资料线上延期办理。参保人只需动动手指，就能轻松完成门诊慢特病延期等业务，医保服务就能“触手可及”，真正实现“指尖办”。

门诊慢特病待遇“免申即享”的落地实施，不仅让医保服务更加便捷高效，更让群众在医保改革中感受到了实实在在的温暖与关怀。未来，湖南省医保局将继续依据“湘医保·心服务”改革方案，以更优质的服务、更贴心的举措，努力提升人民群众的医保获得感、幸福感与安全感。