回应家长关切 中医药为儿童青少年健康护航

儿童青少年是祖国的未来，如何用祖国医学的智慧为他们的健康保驾护航？在国家中医药管理局3日举行的新闻发布会上，围绕“小眼镜”、“小胖墩”、儿童青少年情绪障碍等家长关心的问题，医学专家详解中医药防治方法。

减少“小眼镜”

放眼四周，“小眼镜”为数不少，长期注视电子屏幕也把眼疲劳、干眼等带给了孩子，这让广大家长颇为头疼。

“中医对近视有上千年的认识。”全国中医药儿童青少年近视防治中心主任亢泽峰说，在养成良好用眼习惯、改善用眼环境、科学验光配镜等基础上，应用眼保健操、耳穴压丸、揿针、针灸、刮痧等中医适宜技术，可以有效防控近视发生发展。

以眼保健操为例，亢泽峰介绍，这是中医理论指导下的眼周穴位按摩技术，只有做好高质量的眼保健操才能发挥放松眼睛、减少调节滞后、改善视疲劳症状、防控近视发生和发展的作用，这要求操作时全身放松，呼吸平稳，选穴准确，力度适中，按揉时感受到“酸、麻、胀、痛”的“得气感”，且坚持每天操作不少于2次、每次不少于5分钟。

而通过辨证应用相关中药进行眼部熏蒸，能够促进眼部血液循环，调节泪液分泌，缓解眼部不适，改善干涩、疲劳、异物感等症状。亢泽峰说，可将菊花、决明子、枸杞子、桑叶等泡水加热，利用其散发的热气熏蒸眼部，熏蒸后直接饮用茶汤。

防变“小胖墩”

专家介绍，小儿肥胖、超重一方面是先天因素导致的，与体质禀赋的特点有关，另一方面与饮食不节、缺乏运动、情志失调等后天因素有关。

不做“小胖墩”，如何预防和调养？天津中医药大学第一附属医院副院长戎萍说，中医讲究饮食有节，儿童青少年应注意膳食平衡，养成良好用餐习惯，规律进食；同时可采用食疗方法或中药代茶饮，如以新鲜荷叶、薏苡仁、粳米熬粥给孩子间断服用，或将荷叶、桑叶、泽泻、山楂、决明子、枸杞子用开水浸泡10分钟后，在一天内间断代茶饮。

“古籍中的养生方法提到‘和于术数’‘不妄作劳’，这也体现了要有适度的运动。”戎萍说，太极拳、八段锦、易筋经等中医导引法是较好选择，但需持之以恒；儿童还应保证充足的睡眠时间，养成良好睡眠习惯。

化解“坏情绪”

近年来，儿童青少年心理健康问题广受关注。对这一问题，中医有着系统而独特的干预体系。

“中医认为儿童的情志问题与‘肝常有余，脾常不足’的生理特点密切相关，通过多维度调理能有效改善情绪问题。”国家体育总局运动医学研究所运动健康医学研究中心主任梁辰举例说，对于轻中度情绪障碍，推荐将甘麦大枣粥作为基础食疗方，配合每日晨起练习八段锦，还可采用推拿和耳穴疗法；对于伴随明显症状者，中医强调辨证施治。

增强“小身板”

孩子长不高，有没有办法“拔一拔”？梁辰说，中医认为身高的增长关键在于“肾精充盛，脾胃健运”，因此，中医调理往往从补肾和健脾入手，同时配合起居、运动等方面进行综合干预。其中，开具方药需要专业中医师根据孩子的具体体质辨证使用；居家可应用食疗方法，既安全又有效。

此外，专家介绍，中医在脊柱侧弯初期可通过手法调整、功能锻炼等方法进行干预；针对孩子体质虚弱、容易感冒咳嗽的情况，肺脾气虚者可用黄芪、白术、防风等熬粥或煲汤，气阴两虚者可用沙参、麦冬、山药等熬粥或煲汤；中医在性早熟干预方面也具有独特优势，副作用相对较小。