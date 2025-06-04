别让“儿童食品”沦为概念游戏

六一儿童节刚过，各大电商平台的“儿童食品”销售数据再创新高。然而，据媒体最新调查显示，这些标注“儿童专用”的食用油、饼干、水饺等产品，大多只是包装更萌、分量更小、价格更高，其营养成分与普通食品并无本质差异。不少人质疑：所谓的“儿童食品”，究竟是满足特殊营养需求的必需品，还是商家精心设计的消费陷阱？

当前，“儿童食品”发展面临标准缺失的尴尬现实。我国现行的食品安全标准体系中，仅对0-3岁婴幼儿食品有专门规定，3岁以上儿童的食品则处于监管空白。一些企业趁机钻空子，将普通食品贴上“儿童食品”标签，通过卡通包装、“0添加”等话术制造溢价空间。更值得警惕的是，某些标榜“儿童食品”的商品反而添加了更多香精、增味剂，与家长追求健康的初衷背道而驰。这种现象暴露出部分企业利用信息不对称收割育儿焦虑的经营逻辑——当消费者难以通过专业标签辨别产品实质时，营销话术便成为其决定购买的关键因素。

从营养学的角度看，“儿童食品”的概念本身存在认知误区。有专家明确指出，儿童成长需要的是多样化天然食物，而非某种添加营养素的加工食品。市面上一些宣称高钙、富铁的零食，往往伴随着高糖、高盐的隐患；所谓“0蔗糖”产品，实则可能含有升糖指数更高的果葡糖浆。这种片面强调单一营养素的宣传，容易误导家长形成“吃专用食品=健康”的简单认知，忽视膳食结构的整体平衡。此外，过度食用食品添加剂可能对儿童产生多种危害,比如影响智力发育、增加过敏风险、影响食欲和消化功能、导致龋齿、潜在致癌性等。即便“儿童食品”符合相关标准，也不可经常食用或是过度食用。

治理“儿童食品”乱象，关键要以问题为导向，从立法环节入手，尽快填补制度空白，更好保护儿童健康。市场监管总局近期发布的《食品标识监督管理办法》在“儿童食品”监管方面有了明显进展，即明确规定“没有法律、法规、规章、食品安全国家标准或者行业标准依据的，食品标识不得标称适合未成年人食用，欺骗、误导消费者。”此外，还可借鉴欧盟对儿童食品中糖分、盐分的强制性限量标准，或实施“儿童食品”专用标识认证制度，加快建立适合不同年龄段儿童的营养评价体系，让“儿童专用”四字真正体现科学配比。

“儿童食品”不能沦为消费陷阱。促进市场规范发展，行业走向成熟，需要企业回归产品本质，若确有针对儿童的特殊工艺或营养设计，应当通过第三方检测数据公开佐证，而非仅靠包装设计制造差异。对家长而言，与其盲目追捧高价儿童食品，不如提高科学育儿素养，增强防范意识，认真阅读配料表，不要被商家的宣传误导。

儿童的健康成长关乎民族未来，其食品安全容不得半点虚假。唯有以科学标准筑牢底线，以严格监管肃清乱象，以理性消费破除炒作，才能真正让“儿童食品”回归健康本质。相信随着相关标准落地，我们将会拥有一个更透明、更规范的儿童食品市场，更好守护孩子们“舌尖上的成长”。（宜城客）