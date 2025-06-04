河南周口：感受中医文化

夜幕降临时，河南省周口市人民公园门口的中医夜市人头攒动。把脉、针灸、购买香囊、品尝养生茶饮……这些曾经“老派”的中医场景，成为年轻人夜生活的新选择。市民林女士在这里体验到推拿肩颈项目，她不禁赞叹：“口说无凭，只有亲身体验才能真正感受到中医药文化的博大精深。”

此前，周口市下辖项城市中医夜市吸引了6000余名群众体验，而连续两年春节期间在市中心城区举办的“三川十馆 春会”中医市集，让游客在年味中感知到中医药的千年底蕴。

周口市中医院院长毛国璋说：“中医集市让专家走进生活，既发挥预防保健功能，又让中医药文化可触可感。”

“这些生动的图片让复杂的中医理论一目了然。”5月26日，市民李女士在项城市中医院就诊时感慨。该院将中药材标本、中医理论等转化为视觉符号，建设中医药文化墙，打造“墙上讲中药，拐角贴疗法，回廊话养生”的沉浸式文化宣传场景。

目前，中医药文化墙已是项城市城乡的一道独特风景线。项城市卫校中医特色服务项目覆盖全院科室。永丰镇卫生院通过文化墙、微信群、义诊咨询、健康科普巡讲等方式宣传中医在防治慢性病及其后遗症中的优势。项城市413个行政村实现健康教育文化墙全覆盖。

“孩子不爱吃饭，怎么办？”近日，2025年周口市青年夜校儿童中医保健班现场，家长围绕儿童健康问题与专家热烈互动。2024年，青年夜校4期20节中医养生班场场爆满，授课讲师常需加讲1小时才下课。前不久，在郸城县才源求真小学，学生们跟着郸城县中医院医护人员学打八段锦，围着展台学习中医药。

中医专家进校园，是中医药文化“六进”活动的一部分。近年来，周口市广泛开展中医药文化进家庭、进社区、进乡村、进学校、进机关、进企业活动。2024年全市开展宣传活动151场，服务群众6.5万余人次，发放资料5.4万余份，构筑起全民健康防护网。