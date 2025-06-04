国家卫健委：3年内培养355名医防管人才

国家卫健委3日发布《关于医防管交叉复合型战略人才队伍建设发展的意见》。意见指出，2025年至2027年，培养打造355名医防管交叉复合型战略人才（以下简称“医防管人才”），其中国家级45名、省级310名，人才培养模式和培养标准逐渐成熟。

医防管人才是指在高水平医院、疾病预防控制机构、卫生健康行政部门(含中医药主管部门、疾控主管部门)等兼具临床诊治与公共卫生双技能，且具备管理思维和社会治理能力的交叉复合型人才。国家卫健委研究制定各级各类医防管人才的基本能力要求，明确医防管人才要以解决实际问题的能力为目标，临床方面能力以传染病诊治、重点慢病管理、院前急救等为主，公共卫生方面能力以公共卫生应急管理、传染病防控、疫情形势研判等为主,管理方面能力以参与卫生决策、社会治理、依法办事等为主。

在人才的培训和培养方面，意见要求，逐级推进医防管人才专项培训，由国家级培训省级以上、省级培训市县级，进行不少于1年的专项培训。同时，坚持“大学科、大专业”的新定位，推进医学、公共卫生、管理学等多学科背景的复合型拔尖创新人才培养，探索推动在高水平公共卫生学院或双一流医学院校推进医防管交叉复合型人才培养试点；强化毕业后医学教育学科交叉培训，住院医师和公共卫生医师规范化培训期间要接受医防管融合培训，增强规范化培训医师医防融合理念和管理实践能力。

意见强调，要建立职业发展激励机制。医防管人才可优先被认定为卫生健康高层次人才，拓宽其职业发展通道，并积极推荐参与选拔任用党政领导干部。