请查收今年端午消费的“关键词”

当端午节“撞档”儿童节，今年端午消费有何不同？

多家平台6月2日发布的数据显示，在本地游、周边游占主流的情况下，端午中长线旅游市场依旧亮点纷呈，出入境游呈现出双向火热的态势。一方面，吃粽子、佩戴艾草香囊等传统习俗在与现代消费需求的碰撞中焕发新彩；另一方面，深度民俗游、亲子家庭游等消费方式不断出新。端午这一传统节日正在释放新的消费动能。

不调休的三天假期，短途自驾、周边度假等轻量化的旅游方式成为出行首选。

飞猪数据显示，端午期间国内租车服务的预订量同比增长约30%，越来越多的消费者喜欢上了这种灵活取还、说走就走的出行方式。同程旅行数据显示，端午假期国内旅游市场整体以本地和周边游为主，“三小时高铁圈”相关的旅行热度高涨。“从2025年端午假期十大热门铁路线路来看，热门线路集中在京津冀、川渝、珠三角、湘赣鄂等城市群，且多以相邻的城市为主。例如，广州南—深圳北、天津—北京南、成都东—重庆北等。”同程旅行有关负责人说。

端午假期，出入境游呈现“双向奔赴”态势。“三小时飞行圈”内的日本、韩国、中国香港、泰国、马来西亚等地都有国人的身影；外国游客也热衷来中国感受传统节日的魅力。携程数据显示，平台入境游订单涨幅近九成，入境游门票总成交额同比增长1.5倍，热门景区包括北京环球度假区、上海迪士尼度假区、九寨沟、张家界国家森林公园、天门山国家森林公园等。

端午节与儿童节的“撞档”，为民俗游占主流的端午假期增加了不少童趣。同程旅行数据显示，今年端午假期，同程旅行平台上的亲子跟团产品预订热度同比增长80%，同程旅行旗下艺龙酒店科技平台上的亲子房预订热度同比提升超过200%。早在端午假期前，部分热门IP亲子房就已达到满房告罄的状态。整体来看，端午假期，国内四星级及以上的酒店热度远超三星级以下酒店。

据多位亲子游客反馈，除了位置便利、房间整洁等基础因素，高质价比的特色餐饮服务正成为他们订酒店的重要参考。“我们会优先选择有应季美食，还能提供优质就餐服务以及包粽子、做蒲扇等亲子互动活动的酒店，感觉更有氛围感。”来自北京的游客聂女士表示。

从城市维度来看，包括深圳、北京、上海、广州在内的四大一线城市的酒店预订热度领跑国内市场。除此之外，酒店预订热度高的非一线城市有成都、重庆、杭州、西安、东莞、长沙、苏州、大同、南昌、黄山等。端午假期，本地及周边的高星酒店、精品民宿和度假别墅需求占比上升明显。以苏州为例，在端午假期各类住宿产品中，本地及周边居民的入住间夜量同比增长31%，“家门口住酒店”的趋势明显。

从植入端午元素的无人机表演，到非遗龙舟体验和龙舟漂移竞技赛，再到主题公园、水上乐园推出的端午主题活动，丰富的娱乐活动掀起了端午“非遗旅游热”，带动有关地区消费增长。

同程旅行数据显示，今年端午假期前两天，同程旅行平台上与“端午”“非遗”等相关的关键词搜索热度同比增长近1倍。

除了各地举办的龙舟竞技赛和表演赛，云南保山市昌宁县的碱水粽、火腿粽，贵州铜仁石阡县新华村的茶香姊妹粽，新疆乌鲁木齐、和田等地夜市上现包现卖的酸奶粽子等，也成为异地游客“到此一游”的必吃美食。同程旅行数据显示，端午假期，国内非遗集市相关的攻略访问量同比增长超300%。

国家发展改革委经济研究所副所长郭丽岩认为，随着各地政府及经营主体对“龙舟经济”的挖掘愈发深入，将进一步激发公众在端午节前后对传统文化的热情和相关场景下的消费活力。

“创新消费新场景的关键是抓准载体，‘龙舟经济’就是充分融合了传统与现代、文旅与体育、竞技与健康休闲元素的服务消费载体。要更关注产品与服务供给的品质与多样化，更好地弘扬中华优秀传统文化，不断提高生活品质，增强消费发展的后劲与动能。”郭丽岩说。