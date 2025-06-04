香港大学医学院研发新疗法有效“饿死”癌细胞

本报香港6月3日电（记者陈然）香港大学医学院近日公布，该院研究团队提出一种新型癌症治疗方法，可以加强癌细胞对氨基酸的“饥饿感”。

这项研究发现，癌细胞能够通过一种名为巨胞饮—蛋白酶体降解途径的营养代偿系统来获取外部蛋白质，并将其分解成氨基酸，以便在缺乏营养的情况下生存。基于这一发现，研究团队设计了一种特殊的纳米粒子，能够释放药物来阻止癌细胞内吞及降解这些蛋白质，从而实现高效的肿瘤饥饿治疗。

该项目由港大医学院药理及药剂学系、李达三博士研究中心副教授汪卫平领导研究团队完成。该研究也获得国家自然科学基金（优秀青年科学基金项目）支持，有关研究成果已在国际学术期刊Advanced Science发表，并已提交美国专利申请。

根据2022年香港癌症统计数据，肺癌仍是香港最常见的癌症，占香港癌症新症总数的16.1%。这类肿瘤由于其内部缺乏血液供应，容易形成营养缺乏的肿瘤微环境，导致氨基酸和葡萄糖等重要的营养成分不足。

在这项研究中，团队发现癌细胞的巨胞饮—蛋白酶体降解过程可以作为细胞外蛋白质内化和降解的一种途径。

汪卫平表示，这一新机制提示巨胞饮—蛋白酶体降解体系可成为另一种肿瘤饥饿治疗的关键靶点。此外，为促进该策略的临床转化，研究团队开发了一种新型pH响应性聚合物纳米粒子来抑制癌细胞的氨基酸水平，从而达到肿瘤饥饿治疗的效果。