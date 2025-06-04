我国已批准发布儿童相关领域国家标准210余项

本报北京6月3日电 （记者林丽鹂）市场监管总局（国家标准委）近日发布数据，截至目前，已发布210余项儿童相关领域国家标准，为守护广大儿童健康安全提供全方位标准保障。

在生活用品方面，《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》《童鞋安全技术规范》《机织儿童服装》《针织婴幼儿及儿童服装》《中小学生校服》等国家标准，从面料到设计生产都提出明确的质量安全要求。《婴幼儿及儿童用纸品基本安全技术规范》《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》《读写作业台灯性能要求》《儿童牙刷通用技术要求》，以及居家防护、安抚器具、洗浴器具等婴童用品相关国家标准，对小到纸巾、牙刷，大到家具、台灯等产品都作出严格要求，让孩子们穿得、用得健康安全。

在玩具文具方面，《玩具安全》系列国家标准对各类玩具产品的基本安全、机械物理性能、特定元素的迁移要求，以及家用秋千和滑梯、玩具滑板车、化学套装玩具等特定玩具产品安全作出严格规范。《学生用品的安全通用要求》《儿童箱包通用技术规范》《书写和记号工具 降低窒息风险的笔套规范》《数字教材 中小学数字教材质量要求和检测方法》等相关标准，对学生用品、儿童书包、笔类产品、数字教材都提出了明确要求，让孩子们玩耍、学习都有安全保障。

在运动健康方面，《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》《眼视光产品 元件安全技术规范》《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》《0岁～6岁视障儿童早期干预机构服务规范》等国家标准，从预防近视、干预控制到眼镜验配、视障儿童康复都作出细致规定。中小学体育器材和场地、学生运动能力测评规范两个系列的相关国家标准，对足篮排、羽乒网以及冰雪游泳、体操田径等多种运动项目的器材场地、学生运动能力测评作出系统规范。此外，《中小学合成材料面层田径场地》《中小学合成材料面层篮球场地》《中小学人造草面层足球场地》《跳绳》分别对田径、篮球和足球场地及学生常用的体育用品性能和安全提出严格要求，为预防“小眼镜”“小胖墩”，保护儿童健康成长提供标准支撑。

《智能移动终端未成年人保护通用规范》《未成年人互联网不健康内容分类与代码》《信息技术 网络游戏未成年人监护系统技术要求》等国家标准，有效助力保护未成年人上网安全。《专用校车安全技术条件》《机动车儿童乘员用约束系统》等多项强制性国家标准，严格规范了学生校车、儿童安全座椅等产品安全要求，切实保障儿童出行安全。

市场监管总局（国家标准委）将继续加强儿童相关领域国家标准制修订，进一步发挥国家标准保护儿童安全、呵护儿童健康成长的支撑保障作用。

《 人民日报 》（ 2025年06月04日 04 版）